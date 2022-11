Ilary Blasi e Francesco Totti: adesso cambia tutto, di nuovo!

È uscita una nuova indiscrezione sul caso Totti-Blasi, dopo l’udienza in tribunale che cambia tutto.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono rivisti in tribunale dopo il primo incontro di ottobre. Durante la seconda udienza che si è tenuta venerdì 11 novembre, al cospetto del giudice Francesco Frettoni, i due ex coniugi hanno dovuto affrontare un intricato snodo, ossia il noto contenzioso relativo la sottrazione dei Rolex e delle borse e scarpe.

È stato documentato tutto da alcuni scatti rubati dei due ex coniugi all’uscita dal tribunale. Pare che durante l’udienza sia venuto fuori un fatto davvero incredibile sul contenzioso dei Rolex sottratti a Totti dall’ex moglie e la conseguente sottrazione delle borse di lei da parte del Pupone.

Ilary Blasi e Franscesco Totti, colpo di scena dopo l’udienza

A quanto pare nel corso della seconda udienza del divorzio Totti-Blasi si sono verificate delle difficoltà tra i due ex a venirsi in conto. I legali hanno tentato una conciliazione ma questa non è avvenuta.

I due rappresentanti si sono incontrati poi privatamente per conferire e capire come agire. Si tratta di Alessandro Simeone e Pompilia Rossi a difesa della Blasi e Antonio Conte con Laura Matteucci per Totti.

Pare che il retroscena incredibile sia che la Blasi sia riuscita a recuperare le sue borse, che erano custodite nella Spa della Villa dell’Eur. La conduttrice avrebbe fatto irruzione scassinando la serratura. Pare inoltre che i Rolex dal valore di 1 milione di euro, siano ancora nelle sue mani.

È difficile pensare che ad oggi si riesca ad arrivare ad un accordo tra due ex coniugi, i loro rapporti sono decisamente tesi. Infatti all’uscita dal tribunale i due si sono ignorati bellamente. Bisogna sperare che gli avvocati possano riuscire a trovare un qualche punto d’incontro per il bene di tutti.

È triste vedere alla fine di un matrimonio che si litiga per i beni da spartirsi con reciproci dispetti, specialmente da due personaggi famosi come loro che hanno condiviso un grande amore da cui sono nati tre splendidi bambini, Cristian, Chanel e Isabel.

Al momento inoltre pare che l’ex Capitano stia cercando una nuova dimora per andare a vivere con la sua attuale compagna, Noemi Bocchi. La Blasi invece appare sola e sempre vicino ai suoi figli.