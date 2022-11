Antonella Clerici: l’annuncio dolcissimo arriva in diretta 💖

Antonella Clerici annuncia la novità in diretta tv al programma “E’ sempre mezzogiorno”. Felicità alle stelle, applausi per la conduttrice.

Antonella Clerici è da sempre una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano, non solo per la sua bravura, ma anche grazie al suo sorriso e ai suoi modi affabili e diretti.

Negli anni ’80 il suo debutto su reti minori, mentre negli anni ’90 l’approdo poi in Rai che l’ha portata al successo nazionale. La Clerici è diventata una delle conduttrici di punta dell’emittente nazionale grazie a La prova del cuoco, famoso programma dedicato alla cucina che ha condotto per tantissimi anni.

Nel 2020, dopo la cancellazione de La Prova del Cuoco, Antonella è tornata in cucina con il programma E’ sempre mezzogiorno, molto apprezzato dal pubblico.

Antonella Clerici, l’annuncio in diretta da applausi

Il format del programma è molto sereno, e in studio ogni giorno i cuochi ospiti cucinano ricette regionali o di famiglia, chiacchierando con la conduttrice in un clima sereno, senza pressioni di una gara. Il tutto contorniato da una scenografia che richiama la natura.

E’ stata sicuramente tutto questo che ha fatto apprezzare così tanto il programma, nato in piena pandemia da Covid, dove le persone a casa cercavano appunto serenità e normalità . E così dopo due anni, sono arrivati i riconoscimenti, non solo sotto forma di ascolti, ma anche direttamente per i protagonisti della trasmissione, i cuochi.

La notizia è arrivata proprio in diretta, e a dare l’annuncio è stata proprio la Clerici che è entrata in studio accompagnata dalle note di “Figli delle stelle”, spigando che il suo discorso riguardava proprio le stelle.

La conduttrice ha infatti sottolineato che alcuni degli chef presenti quotidianamente nel programma avevano ottenuto la prestigiosa stella Michelin, aggiungendo poi: “Io vorrei darla a tutti i nostri chef!”.

La Clerici, visivamente commossa, ha chiuso poi con un augurio sincero a tutti gli chef italiani, e un elogio per il loro duro lavoro e la loro passione quotidiana. Un gesto che ha fatto letteralmente esplodere il pubblico in studio, che per mostrare il suo apprezzamento ha ripagato la conduttrice con un lunghissimo e sonoro applauso.