Api_ questo lo devi sapere assolutamente

Secondo uno studio le api mellifere sono in grado di ordinare i numeri da sinistra a destra. Si tratta di un metodo di rappresentazione numerica spaziale che si chiama “linea mentale dei numeri”.

Le api sono degli insetti importantissimi per il nostro ecosistema e per la sopravvivenza dell’uomo stesso. Sono una specie protetta e che va assolutamente preservata. Sappiamo che tra le tante qualità di questi insetti vi è la conoscenza del concetto dello zero, ma questi straordinari insetti ci sorprendono sempre tanto da saper addirittura “contare”. Sì, avete ben capito, contare, e il metodo utilizzato è quello che va da sinistra a destra.

Questo metodo si chiama linea mentale dei numeri, secondo un ordine di valori crescenti che vanno sinistra a destra. Quindi il metodo parte da sinistra con dei numeri inferiori, poi si sposta a destra con dei numeri superiori.

Il test

È stato messo in pratica un addestramento di 134 api mellifere per riuscire ad associare i numeri e dopo dare una ricompensa, alle api messe sotto esame, con dell’ acqua zuccherata. Sono stati otto i test messi in pratica mentre gli insetti si trovavano in una scatola di legno. A queste api sono state somministrate delle figure, come ad esempio dei cerchi, dei quadrati, dei triangoli, con un numero di elementi che era crescente ossia uno, tre, cinque.

Le api sanno “contare” e lo fanno da sinistra a destra, lo studio https://t.co/HxX6XWkinF — anna maria moscarell (@annamariamoscar) October 27, 2022

Quello che è emerso dal test è stato davvero sorprendente, ossia l’ 80% degli insetti è stato in grado di spostarsi a sinistra nel momento in cui alla vista apparivano dei numeri piccoli. Di conseguenza si spostavano a destra quando alla vista apparivano dei numeri grandi. Questo esperimento mette in luce un fattore importante ossia che gli animali sono dotati di alcune abilità che sono davvero eccezionali e che abbiamo ancora molto da scoprire non solo per quanto riguarda le api, che sono molto intelligenti, ma anche per quanto riguarda altri insetti o animali che ci sono in natura. Preservare queste specie d’insetti, come le api, è un dovere. La prossima volta che vediamo un’ ape non scacciamola via con violenza, pensiamo a quanto d’importante e fondamentale questi insetti meravigliosi facciano per noi, il nostro ambiente e la nostra salute.