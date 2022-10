Uomini e Donne: Maria è ambigua, cosa succede

Negli studi di Uomini e Donne si consumano discussioni al limite del rispetto, eppure Maria De Filippi non interviene. Perché?

Nell’edizione corrente di Uomini e Donne non c’è spazio per l’amore: mentre il Trono Classico procede serenamente, il Trono Over diventa spesso protagonista di discussioni al limite della decenza e del rispetto altrui. Nella puntata andata in onda ieri – 27 ottobre – ad esempio, Ida Platano si è scagliata contro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due sono stati attaccati a tenaglia dalla dama bresciana e dall’onnisciente Armando Incarnato.

Persino Gianni Sperti ha avuto un comportamento sconvolgente: dichiaratosi spesso paladino delle donne e del rispetto, preso dalla rabbia per l’uscita di Riccardo e Roberta, ha dato alla dama della “gatta morta”. Ciò che però ha scioccato effettivamente il pubblico a casa è stato il comportamento di Maria; la conduttrice infatti è spesso intervenuta per calmare gli animi, mentre questa volta ha osservato il tutto in religioso silenzio.

Perché Maria non interviene? Il Trono Over percepito come un pessimo esempio di televisione

Maria De Filippi ha sempre permesso hai partecipanti di Uomini e Donne di esprimere la loro opinione, lasciando agli opinionisti il compito di esprimere pensieri in merito al loro comportamento. Quando i toni si alzano eccessivamente però, la conduttrice è sempre intervenuta – soprattutto in tutti quei casi in cui il dibattito si trasformava in una vera e propria battaglia infuocata. Tuttavia, ultimamente la De Filippi sembra non avere intenzione di lasciarsi coinvolgere dalle dinamiche in centro studio.

Mentre Ida Platano ha espresso tutto il suo disappunto per l’uscita di Riccardo e Roberta, Gianni – come sempre del resto – è corso in soccorso della dama bresciana, dichiarandosi apertamente dalla sua parte. Dopodiché, l’opinionista ha lanciato la bomba, definendo la Di Padua una “gatta morta”.

Possiamo accettare il fatto che Maria non intervenga nelle discussioni tra i partecipanti, ma è giusto che permetta al suo dipendente di insultare una donna in diretta nazionale? Il pubblico italiano questa volta non si è trovato d’accordo con la conduttrice, in molti infatti si sarebbero aspettati un suo intervento. Staremo a vedere nelle prossime puntate come si svilupperà la situazione.