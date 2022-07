Bollette della luce, cambia questo dettaglio e risparmi: le accortezze che si possono utilizzare per contenere i costi troppo alti.

Vista anche la nuova crisi economica a livello mondiale, le bollette della luce (che, a prescindere dai vari costi, rappresentano comunque una spesa fissa per chiunque abbia una casa) potrebbero apparirci più salate del solito.

Ecco perché, oltre a limitare i consumi, possiamo fare attenzione a questi dettagli per far abbassare la cifra da pagare in bolletta e risparmiare; ecco qualche consiglio in merito.

Bollette della luce, cambia questo dettaglio e risparmi: le accortezze da avere

Ovviamente, per prima cosa dobbiamo fare attenzione al tipo di contratto siglato e al fornitore; ci sono sempre molte offerte a cui prestare attenzione e possiamo quindi scegliere la più adatta alle nostre esigenze.

Nel caso si passasse tanto tempo fuori casa durante i giorni feriali nelle ore di lavoro, potrebbe essere comodo un contratto con fasce orarie, con la corrente che costa meno sia dalle 19 alle 7 sia la domenica.

Per risparmiare ulteriormente poi, possiamo affidarci a determinati tipi di lampadine; ad esempio, le lampadine a LED ci permettono di evitare consumi eccessivi. In una camera da letto media, andrebbe bene una lampadina da10 W per l’illuminazione del soffitto, mentre per i comodini bastano lampadine molto meno potenti, ad esempio da 3 o 5 W.

Le lampadine più potenti, di circa 15 o 20 W, pare siano destinate alla cucina e al bagno, mentre per il soggiorno sembra che una lampadina da 15 W sia sufficiente per il soffitto.

Sebbene ci permettano di risparmiare, evitiamo di tenere accese le luci qualora non ci servissero davvero, oppure se ci troviamo in un’altra stanza o peggio ancora siamo fuori casa; piccoli sprechi che, con attenzione, possiamo evitare.

Per risparmiare ulteriormente sui costi della corrente cerchiamo di non lasciare dispositivi in stand-by quando non ci servono, come magari televisore o altri dispositivi elettrici; meglio attaccare la spina alla corrente solo quando effettivamente vogliamo utilizzarli.