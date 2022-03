Aiuta la tua alimentazione e mangia questo alimento che aiuta la digestione e le ossa, potrebbe aiutarti moltissimo

Seguire una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per un corretto funzionamento del nostro organismo. Il cibo salutare, infatti, è il nostro miglior alleato per rafforzare le difese immunitarie, potenziare il sistema scheletrico e farci stare bene.

Se vuoi arricchire la tua alimentazione, mangia questo alimento che aiuta la digestione e le ossa. Potrebbe aiutarti moltissimo e rendere efficace il tuo apporto di nutrienti. Ecco di cosa stiamo parlando e quali alimento vogliamo consigliarti in questo articolo.

Mangia questo alimento che aiuta la digestione e le ossa

Per una corretta dieta, è necessario scegliere i giusti alimenti anche in base alle proprie esigenze. Proprio per questo, infatti, il consiglio migliore prima di iniziare una dieta è quello di rivolgersi ad una nutrizionista o un professionista che saprà sicuramente fornirvi queste le corrette informazioni.

La cosa importante da tenere a mente quando si comincia una dieta è quella di fare attenzione soprattutto alla colazione. Iniziare bene la giornata, infatti, è utile per apportare al nostro organismo i corretti nutrienti. Al posto del caffè, infatti, potrebbe essere consigliato un frullato o un semplice bicchiere di latte o yogurt.

Nel resto della giornata, infatti, è possibile optare per questo alimento che aiuta la digestione e le ossa. Si tratta della rucola, un ortaggio preziosissimo che può essere acquistato praticamente in tutti i banchi ortofrutticoli.

Questa pianta è caratterizzata dal gusto amarognolo e dalla sua classica croccantezza (soprattutto quando viene utilizzata per condire la pizza). La rucola è un potente alleato della digestione, dato che le proprietà che la rendono amarognola stimolano la produzione di succhi gastrici.

Inoltre, la rucola è molto ricca di vitamina C: su 100gr di rucola possiamo infatti trovare ben 110mg di vitamina C. Questo nutriente, infatti, è molto utile per rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, la rucola ha una grande proprietà antiossidante e, grazie alla vitamina A, rappresenta un valido alleato per la nostra vista.

Ma non solo, la presenza di vitamina K, supporta le ossa e i denti. Questo perché, oltre alla vitamina D, anche la vitamina K ricopre un ruolo importante per il nostro sistema osseo. Inoltre, la rucola sarebbe ricca di acido folico e vitamina B9, utile per la salute del nostro cuore.