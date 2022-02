Uomini e Donne: scintille tra Armando e Diego, panico da Maria

Uomini e Donne, scintille tra Armando e Diego al dating show: panico in studio da Maria De Filippi, cosa è successo tra i due.

Continuano, oltre alle frequentazioni, anche gli scontri al dating show di Canale 5. Come sappiamo, Armando Incarnato (che è ormai un punto fermo in studio da anni) ha sempre una parola per tutti e spesso è coinvolto in vari litigi; al cavaliere partenopeo non è mai andato a genio Diego Tavani, soprattutto dopo gli eventi con Ida.

Mentre Ida è andata avanti e si frequenta con Alessandro, Diego continua ad essere interrogato sulla sua ex e il suo atteggiamento pare non piacere ad Armando; panico in studio da Maria.

Uomini e Donne, scintille tra Armando e Diego al dating show: cosa è successo

Diego era stato vicinissimo ad uscire dal programma con Ida, ma poi i suoi ripensamenti nel momento più bello hanno rovinato tutto; con la dama la storia è definitivamente chiusa, ma quando si parla di Ida Maria interroga spesso Tavani.

Le sue parole non fanno per nulla piacere ad Armando, che come al solito non frena la lingua quando deve esprimere ciò che pensa; tra l’altro, il cavaliere romano sta anche frequentando Gloria, una sua ex, e anche sulla donna l’Incarnato pare avere qualcosa da dire.

L’atmosfera però si accende con Diego, tanto che i due sono stati protagonisti di un fortissimo scontro, anche se è probabile che in onda non venga trasmesso tutto ciò.

Gli animi sembra si siano poi calmati, ma tra Diego e Armando non scorre buon sangue e questo potrebbe avere ripercussioni sul dating show anche in futuro, con nuove polemiche.

Nel frattempo, Matteo Ranieri ha recuperato il suo rapporto con Federica dopo un periodo di crisi che lo aveva visto addirittura senza corteggiatrici; periodo positivo anche per Massimiliano e Nadia, che sembrano sempre più complici (purtroppo per Gemma) e che potrebbero essere i prossimi a lasciare il programma come coppia.