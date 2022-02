Blanco: ecco perchè si chiama così, da non credere

Blanco, ecco perché si chiama così: da non credere il motivo dietro al nome d’arte del neo-vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood.

Periodo veramente d’oro per il giovane Blanco, che dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston insieme a Mahmood si prepara anche al prossimo Eurovision Song Contest, che si svolgerà proprio in Italia.

Il cantante è noto da tempo, ma Sanremo pare averlo lanciato definitivamente; sapete però perché ha scelto come nome d’arte proprio Blanco? Ecco il motivo, da non credere.

Blanco, ecco perché si chiama così: il motivo

A svelare i motivi dietro la scelta di questo nome d’arte in una recente intervista alla rivista Esquire lo stesso Riccardo Fabbriconi, nome d’arte del cantante classe ‘2003 nato nella provincia di Brescia.

Stando a quanto rivelato, il nome sarebbe nato in maniera del tutto casuale, grazie ad un suo amico. “In realtà Blanco è nato a caso, me l’ha dato un mio amico in studio. Avevo fatto il mio primo pezzo, due anni fa, registrato amatoriale con un microfono bucato. Volevo farlo uscire senza nome. Poi è arrivato un mio caro amico e mi fa ‘chiamati Blanco’. Così, proprio a caso” spiega il cantante, che sicuramente ha avuto un nome d’arte che gli ha portato parecchia fortuna.

Da vincitore di Sanremo, Blanco parteciperà con Mahmood al prossimo Eurovision, dove canteranno Brividi; in merito alla loro canzone e alla kermesse musicale, il cantante ha le idee chiare.

“Se la porteremo in italiano o se la tradurremmo in inglese? Io vorrei portare la canzone italiana nel mondo. Non sappiamo se la tradurremo. Alla canzone abbiamo iniziato a lavorarci a luglio, abbiamo scritto le strofe in estate ognuno a casa propria, e poi ci sono rivisti a ottobre. È stato un travaglio ma le cose vanno lavorate” ha spiegato Riccardo, sempre più amato dal pubblico.

A 19 anni, il cantante ha sicuramente tanta strada davanti a sé, ma quella verso il successo pare essere davvero spianata.