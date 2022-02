L’amica Geniale 3: Anticipazioni shock per il finale

L’amica Geniale 3: Ecco le anticipazioni shock sull’ultima puntata, non potete nemmeno immaginare il colpo di scena nel finale. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa succederà.

Una delle serie tv più apprezzate dell’ultimo periodo è sicuramente L’amica geniale, il pubblico non vede l’ora di scoprire come finirà il capitolo finale.

Siamo ormai giunti al termine della fiction, per il momento non è ancora stato deciso se ci sarà un’ulteriore proseguimento ma intanto sono arrivate le prime anticipazione sull’ultima puntata.

Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? L’episodio finale andrà in onda domenica 27 febbraio, i fan sono curiosi di capire come Lila e Lenù saluteranno i telespettatori.

Le due attrici sono Margherita Mazzucco e Gaia Girace, entrambe sono riusciste a tenere incollati il pubblico al piccolo schermo, ora non ci resta che scoprire come andrà a finire l’ultima puntata.

Sembra proprio che l’episodio finale lascerà tutti a bocca aperta, vediamo insieme cosa accadrà.

L’amica Geniale 3, episodio finale: ecco cosa accadrà

La tetralogia de L’amica geniale 3 è stata scritta da Elena Ferrante, ora siamo al capito quarto intitolato Storia della bambina perduta. Fino ad adesso abbiamo assistito a moltissimi colpi di scena, in primis le condizioni di salute di Lila che sono nettamente peggiorate, poi la denuncia di Elena nei confronti della fabbrica Soccavo in cui le condizioni di lavoro sono disumane.

Ma non solo, nella terza puntata andata in onda ieri sera, abbiamo finalmente visto Lila confessare una verità scioccante a Lenù: sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara. Per questo motivo Elena ha deciso di correre immediatamente a Napoli per parlare con sua sorella.

Ora non ci resta che capire cosa accadrà nel capitolo finale e a quanto sembra ci lascerà tutti senza parole.

Le prime anticipazioni hanno confermato che il matrimonio di Elena e Pietro rischierà di finire quando si presenterà a casa loro Nino Sarratore. Ma non solo, Elena deciderà di scrivere un nuovo romanzo e avrà diversi feedback positivi, sopratutto da Nino. Intanti Pietro continuerà ad alimentare i dubbi di Elena.

Per scoprire come andrà a finire la storia de L’amica geniale non ci resta che aspettare il 27 ottobre.