Emma Marrone, l’annuncio che tutti aspettavano: dopo la brillante performance a Sanremo 2022, la cantante ha nuovi progetti.

Dopo la brillante performance sul palco dell’Ariston al recente Festival di Sanremo, la Marrone è di nuovo sulla cresta dell’onda; con la sua solita energia, nonostante non abbia vinto, Emma ha incantato veramente tutti entusiasmando i suoi fan.

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante pugliese ha avuto modo di parlare a tutto tondo dei suoi ultimi mesi, nonché del futuro e dei prossimi progetti; l’annuncio che tutti aspettavano.

Emma Marrone, l’annuncio che tutti aspettavano: le parole da Silvia Toffanin

Un periodo veramente d’oro per Emma Marrone, che da diverso tempo oltre ad essere una cantante notissima è diventata anche attrice grazie a Gabriele Muccino; in molti ricorderanno infatti le sue performance ne Gli anni più belli e nella serie A casa tutti bene, dove Emma non ha di certo sfigurato.

La sua carriera come attrice, a quanto pare, è destinata a continuare e nel migliore dei modi; nel film di prossima uscita, Il ritorno, sarà protagonista nei panni di una donna che ricomincia la sua vita uscendo dal carcere, un progetto che la rende veramente orgogliosa.

“Sono veramente orgogliosa di questo lavoro, che è stato durissimo. Veramente tosto” sono state le sue parole in merito davanti alla conduttrice di Verissimo. Quanto alle polemiche post-Sanremo sui suoi outfit e sul suo fisico, la Marrone è tornata a ripete concetti che aveva già sottolineato in precedenza.

“Ci vuole un po’ di educazione ai sentimenti. Magari quando le persone ci attaccano non sanno che stiamo combattendo battaglie più grandi, solo che non tutte lo danno a vedere” le parole della cantante, che nella sua vita di battaglie ne ha combattute, anche contro la malattia.

Proprio in merito a questo aspetto, e sul rapporto col suo corpo, rivela: “L’ho amato anche quando non ne ero padrona perché ero in balia dei farmaci”. Con la sua solita forza ed energia, Emma è prontissima a stupire ancora anche come attrice.