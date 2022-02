Isola dei Famosi: ecco la notizia che tutti aspettavano

Isola dei Famosi: spoiler sulla data d’inizio. Ilary Blasi ha annunciato il ritorno del programma attesissimo dai telespettatori. Manca poco!

L’Isola dei Famosi 2022 sta per tornare sui teleschermi italiani. I telespettatori sono in fermento. È Ilary Blasi a spoilerare la data d’inizio. La conduttrice dell’adventure game, riconfermata dopo l’edizione del 2021, sa il fatto suo. Ha dimostrato di essere all’altezza della gestione dei naufraghi. Ospite del programma “Michelle Impossibile”, la Blasi ha annunciato inaspettatamente quando prenderà il via la nuova edizione del reality, in onda su Canale 5. Precisamente, una settimana dopo la finale del Grande Fratello Vip, che terminerà il 14 marzo.

LEGGI ANCHE —> Isola dei famosi: arriva il cavaliere da Uomini e Donne? Ecco la verità

La Mediaset già è pronta con Ilary a condurre il pubblico in un una nuova avventura honduregna, tra mosquitos e palme. Le notizie che abbiamo sono veramente poche. Sappiamo che tornerà, in questa edizione, l’inviato Alvin, dopo la prova non tanto brillante di Massimiliano Rosolino. Ecco qualche altra informazione sulla messa in onda ed i possibili nuovi naufraghi.

L’Isola dei Famosi 2022: ecco tutti i dettagli

Il programma prenderà il via il 21 marzo 2022, nel primo giorno di primavera. Come sarà strutturato? Probabilmente ci saranno due messe in onda, di settimana in settimana, il lunedì ed il giovedì. La nuova edizione porterà una ventata d’aria fresca. I concorrenti potranno partecipare in coppia con il proprio partner, un familiare oppure un amico.

LEGGI ANCHE —> Isola dei Famosi: torna un Rodriguez tra i naufraghi, ecco quale!

Sul cast si sa ben poco. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero sbarcare sull’isola Renato Russo e, addirittura, qualche altro componente della famiglia Rodriguez. Stiamo parlando di Jeremias, fratello di Cecilia e Belen, insieme al papà.

“Change” per gli opinionisti in studio

L’Isola dei Famosi subirà un cambio di poltrone per gli opinionisti, all’interno dello studio. Salutiamo Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Sarà la volta di due personaggi ben noti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria.