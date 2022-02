Love is in the air: Deniz rovina la luna di miele di Eda e Serkan

Vediamo insieme che cosa sta succedendo in questo momento così fortunato per quanto riguarda la vita di Serkan ed Eda.

Anche oggi, 21 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Love is in the air, dove da pochissimo la coppia si è finalmente sposata.

Ma come potevamo immaginare non tutto può andare nel verso giusto, cerchiamo quindi di capire cosa succederà oggi di molto particolare.

Iniziamo con il dire che Kerem è assolutamente convinto che Pina lo sta tradendo, e proprio la festa del matrimonio di Eda e Serkan è il momento perfetto per parlarsi e chiarire tutto.

Eda e Serkan: problemi con la luna di miele

Pina non ha un fidanzato, anzi al telefono è spesso con il fratello gemello, e non quindi con uno spasimante.

Per quanto riguarda Piril, purtroppo durante la feste riceve la bruttissima notizia che i suoi affari in Qatar stanno andando veramente molto male.

Per evitare il dramma in un giorno così bello e felice per i suoi amici, decide di non dire assolutamente nulla.

Dopo la bellissima festa ed il grande giorno, Eda e Serkan partono per il loro viaggio di nozze, dove decidono di passare qualche settimana in Italia in totale relax.

Tutto va nel migliore dei modi, fino a quando Eda non fa una scoperta scioccante e terribile allo stesso momento.

Ovvero, Deniz, dopo che al matrimonio si è presentata con un regalo molto particolare, ovvero un buono per un avvocato divorzista, continua ad avere la speranza di conquistare il bel Serkan.

Durante la sua assenza, infatti ha detto a tutti, mentendo, che lei ed il bel imprenditore turco hanno avuto una relazione.

Ma come Eda sa perfettamente non è assolutamente vero, quindi per il momento possiamo solamente continuare a seguire le puntate della nostra bellissima soap opera turca che vanno in onda dal lunedì al venerdì sempre intorno alle 16.55 circa su Canale 5.