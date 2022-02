Vediamo insieme che cosa succede nella nuova puntata di oggi che si svolge nel grande magazzino di moda milanese.

Anche oggi, 21 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio del Paradiso delle Signore.

Dove forse assisteremo ad una particolare riconquista da parte di Sandro nei confronti della bella e brava cantante Tina.

Iniziamo con il dire che Vittorio ha fatto la strana promesso di aiutare Sandro in questa impresa, e ci riesce non dicendo la verità alla ragazza.

Sandro e Tina tornano insieme?

Ovvero la invita ad una cena romantica ma poi si presenterà direttamente Sandro, la serata poi proseguirà con grandissime sorprese.

Il marito farà sentire alla moglie la canzone che ha scritto pensando a lei, e che non ha intenzione di lasciarla.

Continua anche dicendo che gli piace assolutamente l’attrice che è stata presa al suo posto e che vuole assolutamente che ritornino insieme.

Tina è assolutamente colpita da queste parole e forse la loro relazione da oggi prenderà una piega diversa da prima.

Per quanto riguarda, invece Gemma ha detto tutta la verità ovvero che la lettera a Gloria l’ha scritta lei.

Il rapporto con Veronica sembra essere migliorato dopo questa confessione e tutto sembra essere tornato come prima.

Ma Stefania continua ad essere molto sospettosa, e capisce che tra Gemma ed il padre qualcosa è accaduto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Vittorio le chiede di scrivere un articolo sulla nuova Legge per i diritti delle Donne.

Dante e Fiorenza hanno incastrato Umberto, perchè la donna ha preso la lettera del Guarnieri.

In questo modo l’uomo può mettere le mani sul Paradiso e vendicarsi sia di Umberto che di Vittorio in un solo colpo!

I due cugini sono pronti per il loro atto finale, ma prima stanno cercando di convincere Beatrice di stare dalla loro parte.

Dante continua a corteggiarla in modo incredibile per carpire tutti i segreti che ancora non conosce della vedova Conti.

Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.