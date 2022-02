Amici 21: Alice del Frate la triste confessione

Amici 21: Alice del Frate ha rivelato alla sua maestra Veronica Peparini dei suoi problemi di alimentazione. Ecco il triste racconto della ballerina. Vediamo insieme le sue parole e cosa è accaduto nella scuola più famosa d’Italia.

Domenica andrà in onda un’altra puntata di Amici 21, i concorrenti sono pronti a scoprire chi di loro riuscirà a conquistare la maglia del serale, intanto una delle allieve ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita privata di cui nessuno era a conoscenza.

Stiamo parlando di Alice Del Frate, la ballerina ha raccontato a Veronica Peparini di avere avuto in passato problemi legati all’alimentazione. Per questo motivo si sente insicura e ha paura di sbagliare nelle sue coreografie.

Ma non solo, Alice ha anche spiegato alla sua maestra di sentirsi indietro rispetto ai suoi compagni, infatti la ragazza non ha mai studiato danza avendo fatto per anni ginnastica ritmica.

La Peparini, con alcune domande mirate, è riuscita a tirar fuori tutte le sue paure e i motivi legati alle sue insicurezze. Questo è servito sia ad Alice come valvola di sfogo ma anche al pubblico a casa, che sicuramente rivaluterà positivamente la ballerina.

Ma andiamo a scoprire le parole di Alice del Frate.

Alice rivela di aver avuto problemi con l’alimentazione

Fino a qualche ora fa nessuno conosceva i motivi legati alle insicurezze di Alice Del Frate, tutti pensavano che fosse semplicemente una ragazza timida, ma in realtà dietro quella corazza si nasconde un motivo ben più grave.

La maestra Peparini è riuscita a far aprire la ragazza, la quale ha rivelato “sono stata male per l’alimentazione… Sì, sono stata abbastanza male. Mi ha cambiato come persona, mi ha reso insicura. Prima ero leader, ero io che movimentavo i gruppi. Le persone mi cercavano”

Ma non solo, la ballerina ha spiegato che sin dalle elementari paragonava il suo fisico con quello delle altre ginnaste e ha rivelato che proprio loro “Continuavano a guardarmi quando provavo e se sbagliavo godevano“.

Questa cosa le ha scatenato degli attacchi di panico e da quel momento tutto è andato storto, fino a quando ha deciso di non mangiare più. In merito a questo argomento la ragazza ha spiegato alla Peparini di essere finita in ospedale nel giro di tre settimane.

Nemmeno i suoi insegnati riuscivano a gestirla, infatti ha anche aggiunto “Ero troppo difficile da gestire. Quando sbagliavo la mia reazione era o spaccare gli attrezzi o lanciarli. E poi c’era l’insegnante principale che non voleva allenarmi per il nazionale. C’era la squadra da fare, per lei era più importante. Io non provavo quasi mai, era una delusione”

Per fortuna Alice è riuscita a trovare la strada giusta anche grazie alla danza, infatti ha spiegato che oggi si sente bene nonostante le ricadute possono essere dietro l’angolo.

La Peparini è stata molto comprensiva nei confronti della sua allieva e l’ha spinta a concentrarsi sulle cose positive della scuola.