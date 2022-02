Maria De Filippi: ecco l’ipotesi shock su Amici serale

Maria De Filippi e l’ipotesi shock su Amici serale: ecco l’idea che potrebbe prendere forma, veramente da non credere.

Dopo mesi di scuola, gli allievi dell’edizione di quest’anno del talent show di Maria De Filippi sono ormai pronti al serale; questa seconda fase del loro percorso li porterà a concorrere definitivamente per la vittoria serale.

E mentre è pronto ad iniziare anche il FantAmici, divertente gioco che sicuramente spopolerà tra tutti i fan, sembra che per il serale ci sia anche un’ipotesi shock; ecco l’idea che potrebbe prendere forma.

Maria De Filippi e l’ipotesi shock su Amici serale: di cosa si tratta

Al momento, sembrano quattro gli allievi già certi di un posto al serale: Dario, Michele, Sissi e Alex, che hanno ottenuto la maglia dorata. Albe (nuovamente rimproverato dalla Pettinelli) sembra rischiare ed essere appeso ad un filo; a breve, tutti i dubbi verranno sicuramente sciolti.

Un altro che si propone per il serale è Stefano De Martino, di certo non nei panni di allievo; già giudice della scorsa edizione, in una recente intervista con Vanity Fair ha confermato come accetterebbe di buon grado una nuova chiamata dal talent show, senza tirarsi indietro.

Insomma, la De Filippi pare essere stata avvertita: in ogni circostanza, può contare su Stefano, uno che di strada da quando ha partecipato al talent show ne ha fatta parecchia.

In attesa di sapere di più su queste puntate serali, i fan non stanno più nella pelle di assistere a questa nuova fase del programma; come detto, è pronto a partire ufficialmente anche il FantAmici, sulla scia del FantaSanremo che tanto ha appassionato.

Ogni giocatore avrà a sua disposizione un determinato numero di monete, per poter ‘acquistare’ i vari allievi e professori e comporre così la propria squadra. Ognuno avrà una valutazione diversa, facendo risultare fondamentali le scelte degli investimenti; quanto al calcolo del punteggio, ci saranno dei bonus e dei malus in base ai comportamenti nelle varie puntate.