Camice da uomo: perché hanno un anello sulla schiena? La risposta shock

È un particolare che non tutti hanno. Ma perché le camicie da uomo hanno un anello sulla schiena? Ecco il curioso motivo

Spesso diamo per scontato moltissime cose che, ormai, sono entrate di diritto nella nostra quotidianità. L’abbigliamento, infatti, gioca un ruolo fondamentale nelle nostre abitudini e nel nostro modo di essere, dimostrando come vorremmo comunicarci al mondo.

Uno dei capi più utilizzati e apprezzati è sicuramente la camicia. Sicuramente è un abbigliamento che avrete indossato almeno una volta, ma probabilmente vi sarà sfuggito un particolare curioso. Perché, infatti, le camicie da uomo hanno un anello sulla schiena? Ecco la risposta shock.

Ecco perché le camicie hanno un anello sulla schiena

Il fascino delle camicie ha assunto un’importanza particolare nella nostra società moderna. Indossare una camicia, infatti, è quasi sempre sinonimo di eleganza e stile, anche se, negli ultimi anni, questo capo viene utilizzato praticamente per ogni occasione.

Sicuramente, almeno una volta avrete indossato e utilizzato una camicia, tuttavia non è certo che vi siate resi conto di un interessante particolare riguardo le camicie da uomo. In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti perché le camicie hanno un anello sulla schiena.

Si tratta di un vero e proprio anello di tessuto cucito appositamente sulla parte posteriore della camicia. Il nome di questo particolare accessorio è “Locker loop” e la loro applicazione su questi indumenti è collocata nella prima metà del XX secolo, quando venne applicato sulle uniformi dei marinai della East Coast.

Questo anello, infatti, aveva la funzione di gancio che permetteva ai marinai di poter appendere l’uniforme e sistemarla negli stretti armadietti. Inoltre, appendere la camicia, contribuiva a non rovinare l’uniforme, che non andava stropicciata.

A seguito di questo uso, prettamente militare, l’abitudine di realizzare degli “anelli-gancio” sulla schiena delle camicie divenne popolare. La moda partì infatti negli anni ’50-’60 negli Stati Uniti, diventando una vera e propria icona della moda dell’epoca.

Tutto questo produsse un vero e proprio boom delle camicie che presentavano un “locker loop”, tanto da far esplodere le vendite. Oggi, invece, questa moda sembra essere passata e l’anello posteriore non è più visto come un simbolo della moda giovanile.

Tuttavia, il locker loop è ancora presente soprattutto sulle camicie abbottonate. Ad oggi, però, si tratta solo di un dettaglio di sartoria, senza alcun utilizzo pratico, dato l’affermazione delle più moderne grucce per gli armadi.