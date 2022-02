Una Vita anticipazioni, Genoveva decide di farlo: la dark lady fa una nuova mossa, ecco cosa succede nella soap spagnola.

Ancora tensione e intrighi nella soap spagnola di Canale 5. Il quartiere di Acaçias, come sappiamo, è stato scosso di recente da diversi avvenimenti; la condizione di salute di Lolita preoccupa tutti, e mentre la donna è ormai rassegnata a morire Antonito cerca il suo perdono e fa di tutto per cercare una cura, anche contattare un Premio Nobel.

Nel frattempo, Genoveva è ancora protagonista e continua a fare le sue mosse, decidendo di farlo; ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap secondo le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Genoveva decide di farlo: le anticipazioni

Al momento, Felipe è lontano da Acaçias; dopo il turbolento periodo, l’avvocato ha deciso di raggiungere suo figlio Tano in Austria, sia per riprendere in mano la sua vita e rivedere il figlio, sia per stare lontano da Genoveva.

La Salmeron pare però essere ancora ossessionata dell’uomo che tanto ha amato, e decide così di assumere un investigatore privato (lo stesso ingaggiato da Aurelio Quesada per incastrare Antonito) affinché lo segua anche fuori dalla Spagna.

Felipe non ne è al corrente, ma in Austria viene seguito per ordine di Genoveva; la donna viene così informata degli spostamenti dell’avvocato e continua a meditare sulla sua vendetta. Cosa farà questa volta per fargliela pagare? L’investigatore le comunica tutte le informazioni e la Salmeron medita…

Nel frattempo, Bellita (che da poco è riuscita allo scoperto dopo essersi finta morta per sfuggire ad un suo ammiratore violento e ossessivo) è arrabbiata col marito José, che a sorpresa davanti alla stampa ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo disco della moglie, senza però che la grande artista abbia già pronti dei nuovi brani.

La notizia si è diffusa rapidamente ed ha creato molto entusiasmo tra tutti i fan, ma Bellita sembra preoccupata di questa nuova responsabilità datale, del tutto inaspettata