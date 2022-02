Isola dei Famosi: torna un Rodriguez tra i naufraghi, ecco quale!

Isola dei Famosi, torna uno dei Rodriguez: ecco quale della famiglia che pare essere veramente legatissima al reality.

Manca sempre meno alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ancora una volta condotta da Ilary Blasy; il noto reality di Canale 5 è pronto a sorprendere con un grande gruppo di nuovi naufraghi a partire dal 21 marzo, data fissata per l’esordio.

La storia del programma, edizione dopo edizione, si è legata anche a quella dei Rodriguez; tutti e tre i celebri fratelli hanno partecipato al reality show e pare che, anche per questo 2022, la famiglia ci sarà. Ma chi partirà alla volta dell’Honduras? I dettagli.

Isola dei Famosi, torna uno dei Rodriguez: le novità sul programma

Sia la più famosa Belen, che la sorella Cecilia e il fratello Jeremias hanno partecipato a L’Isola dei Famosi; la prima è stata Belen, mentre Jeremias sull’isola si è innamorato di Soleil Sorge e Cecilia dopo aver partecipato è ritornata in studio per sostenere il suo fidanzato, Ignazio Moser.

Quale sarà il coinvolgimento dei Rodriguez per quest’anno? Ebbene, stando a quanto riportato da TvBlog, pare che Jeremias sia vicinissimo a tornare come concorrente del programma, ma non da solo.

Al suo fianco ci sarà un altro Rodriguez, e non si tratta né di Belen (che al momento conduce Le Iene su Italia 1) né di Cecilia, bensì del padre Gustavo; i due parteciperebbero in coppia, una situazione non inedita per Jeremias, che partecipò al Grande Fratello Vip in coppia con Cecilia.

Saranno loro i due nuovi concorrenti? Nel frattempo, sempre TvBlog riporta come le trattative con Matilde Brandi, Alex Nuccetelli e Patrizia Rossetti non siano andate a buon fine e dunque, salvo colpi di scena, non partiranno come naufraghi.

Al reality, i vari concorrenti saranno divisi in due gruppi: quello delle ‘coppie’ (chi gareggia con qualcun altro) e quello dei ‘single’; altra coppia di spicco che dovrebbe essere presente è quella formata da Guendalina Tavassi e dal fratello Edoardo, così come quella composta da Ilona Staller e suo figlio Ludwing Maximilian Koons.