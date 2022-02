Joe Bastianich: la sua casa a New York è un sogno ad occhi aperti

Joe Bastianich: avete mai visto la sua splendida casa a New York? non potrete credere ai vostri occhi. Vediamo insieme la sua abitazione da lusso.

Joe Bastianich è sicuramente uno degli chef più amati dal pubblico a casa. Il noto imprenditore è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alle sue innumerevoli apparizioni in tv: prima come giudice di MasterChef, poi come giudice ad Italia’s Got Talent e ora come inviato speciale delle Iene.

Insomma oltre ad essere un ottimo cuoco è riuscito a cavalcare l’onda mediatica diventando anche un bravissimo personaggio televisivo. Il pubblico ha imparato a conoscerlo proprio in questo contesto, il suo carattere pungente e a volte arrogante è risultato un’arma vincente.

L’amato chef va avanti e indietro dall’America, la sua terra natale, ma viene spesso in Italia per impegni lavorativi.

Ma avete mai visto la sua casa a New York? non crederete ai vostri occhi. La sua abitazione è pazzesca. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Leggi anche->Banane: ottime per perdere peso, per il cuore e molto altro ancora

Joe Bastianich: ecco la sua casa a New York

Joe ha acquistato una a casa lussuosa a pochi passi dal Madison Square Park, in questo contesto ama rilassarsi e godersi le giornate lontano dagli impegni lavorativi.

L’abitazione è incredibile, pensate che nel suo quartiere ci sono i più importanti ristoranti di New York, per non parlare della vista dal suo enorme terrazzo.

Ma avete idea di quanto costa? si tratta di una cifra piuttosto importante, sembra infatti che il noto chef abbia speso più di 7 milioni di euro per acquistare questa casa.

Qui organizza spesso feste e party con amici e parenti, ovviamente lo spazio non manca ed è sempre lui a preparare dei piatti gourmet.

La casa è arredata con uno stile moderno, al suo interno non possono mancare i suoi oggetti preferiti come le chitarre e i suoi armadi-cantina che servono per conservare il vino di sua produzione.

Insomma, Joe ha tutto ciò che desidera quando rientra in America dopo i lunghi periodi in Italia.

Leggi anche->Carnevale: torta al cioccolato senza farina e zucchero ma ottima

Cosa ne pensate? vi piace la casa di Joe?