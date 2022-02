Banane: ottime per perdere peso, per il cuore e molto altro ancora

Uno dei frutti più gustosi esistenti al mondo, le banane contengono anche diverse sostanze benefiche per l’organismo. Scopriamo quali.

Le banane sono il frutto asiatico che maggiormente ha conquistato l’Occidente. Non solo infatti godono di un sapore inconfondibile, ma risultano anche incredibilmente benefiche per l’organismo: ottime per gli sportivi per dare loro energia, perfette per i soggetti a dieta grazie alle proprietà sazianti e altrettanto buone per le donne, soprattutto per la presenza di potassio. Una sola banana rappresenta lo spuntino perfetto, capace di fornire al corpo la giusta quantità di sostanze nutritive. Inoltre, essa cambia la sua funzione in base al consumo del frutto maturo oppure più acerbo: nel primo caso, regola la flora intestinale ed è quindi ottima per chi soffre di stitichezza; nel secondo caso invece, otteniamo l’effetto opposto. Ma non è finita qui: ecco i principali benefici delle banane per il nostro organismo.

Banane – I benefici per l’organismo

Le banane rappresentano un frutto incredibilmente benefico per il nostro organismo. Tra le sostanze fondamentali in esse contenuto, non possiamo non citare il potassio. Quest’ultimo è fondamentale per la regolazione della pressione sanguigna, data la sua capacità di bilanciare i livelli di sodio nell’organismo. In relazione a questo, le banane diventano anche un ottimo elemento per la salute del cuore. Inoltre, un’altra sostanza importante è la pectina, la quale permette di avvertire la sensazione di sazietà e, di conseguenza, favorisce la perdita di peso (soprattutto nelle banane più mature).

Consumare una banana, significa assumere un buon apporto di calorie, generalmente infatti una banana contiene circa 110 calorie e pertanto non bisogna eccedere nel consumo. Non è però finita qui: la banana contiene anche vitamina B6, fondamentale per la salute delle ossa e vitamina C. Quest’ultima regola la glicemia ed è importante per la salute dell’organismo. Un solo frutto, permette all’organismo di assumere i nutrienti necessari e – per questo motivo – le banane sono ottime anche per gli sportivi.