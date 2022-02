Dentifricio: ecco le alternative super ecologiche

Ci sono alternative super ecologiche al classico dentifricio che utilizziamo ogni giorno. Ecco quali sono e come realizzarle

Tutti noi ogni giorno, prima di andare a lavoro, a scuola, in università o, semplicemente, prima di uscire di casa, laviamo i denti. L’utilizzo di dentifricio e spazzolino, quindi, è entrato di diritto nelle nostre abitudini quotidiane a cui è difficilissimo farne a meno.

Tuttavia, ci sono valide alternative alla classica “pasta bianca” che utilizziamo per tenere puliti i nostri denti e fresca la nostra bocca. In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti le alternative super ecologiche al classico dentifricio. Ecco quali sono e come realizzarle in casa.

Ecco le alternative super ecologiche al classico dentifricio

La cura del nostro corpo parte spesso dalla bocca. Lavare i denti, infatti, oltre ad aiutarci a mantenere i denti più bianchi, ci protegge da carie, infezioni e batteri che potrebbero mettere in pericolo la nostra salute. Da qui la grande importanza di lavare i denti ogni giorno.

Tuttavia, è importantissimo fare attenzione alle tipologie di dentifricio utilizzate per la pulizia dei nostri denti. Alcuni prodotti sono particolarmente aggressivi o, semplicemente non soddisfano le esigenze di chi non desidera utilizzare prodotti realizzati con procedimenti chimici.

Per fortuna esistono alternative super ecologiche al classico dentifricio che utilizziamo ogni giorno. Si tratta di prodotti naturali che non sono contenuti in involucri di plastica usa e getta. Possiamo anche individuare “ingredienti” alternative alla classica pasta, come gel.

Dentifricio solido

Soluzioni più innovative e recenti prendono in considerazione l’utilizzo di dentifricio senza tubetto. Viene chiamato dentifricio solido ed è confezionato con supporto di legno. Viene realizzato con argilla, bicarbonato un tensioattivo e olio di cocco.

Questo dentifricio è facilmente realizzabile in casa e i suoi costi sono minimi. Basta infatti mescolare e pressare gli ingredienti, i quali verranno lasciati solidificare in uno stampo. Successivamente viene versato su un bastoncino di legno.

Dentifricio in polvere

Una delle soluzioni alternative può essere il dentifricio in polvere. Questo viene realizzato con ingredienti naturali come argilla verde, bicarbonato di sodio, carbonato di calcio e magnesio. Il dentifricio, se si desidera, può essere reso ancora più efficace con l’utilizzo del carbone nero, il quale ha grandi proprietà sbiancanti;