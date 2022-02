U&D: Joele Milan voleva farlo anche lui ma non ha potuto

U&D, Joele Milan voleva farlo anche lui: ecco le ultime parole dell’ex-tronista del programma, si apre una polemica.

Quest’edizione di Uomini e Donne ha visto subito i due tronisti iniziali abbandonare il programma, per ragioni sicuramente diverse; il primo Matteo ha scelto subito, mentre Joele Milan è stato squalificato.

Le polemiche non sono mancate anche con le donne, con Andrea Nicole che ha scelto Ciprian in circostanze piuttosto inusuali; l’ex-tronista è di recente tornata in studio per spiegare la sua sua prospettiva dopo gli attacchi subiti mesi fa, un’opportunità che a quanto pare è stata invece negata a Joele.

U&D, Joele Milan voleva farlo anche lui: l’ex-tronista vorrebbe spiegarsi come Andrea Nicole

L’ex-tronista è stato squalificato perché, secondo la redazione, avrebbe tentato di sentire una sua corteggiatrice fuori dal programma, una cosa che ovviamente quando si partecipa al dating show è assolutamente vietata.

Milan però pare non serbare rancori al programma, nonostante avesse voluto fare la stessa cosa che di recente ha fatto Andrea Nicole: tornare in studio e spiegare a tutti il suo punto di vista.

“Avrei fatto anch’io la stessa cosa, o meglio, l’ho fatto ma solo sui social e lo faccio ancora se serve! Spero vivamente che tutti abbiano capito la mia buona fede! E non dimenticate che sono umano anch’io e le sofferenze me le sono guarite nelle quattro mura di casa mia!” spiega Joele sui social.

Sin dal momento in cui è stato cacciato dal programma, Milan ha sempre provato a chiarire la sua buona fede, cercando di smorzare i toni; visti i recenti accadimenti, si è detto felice per l’opportunità che è stata data alla coppia.

“Sono contento per Andrea Nicole e Ciprian, hanno avuto modo di spiegarsi per bene, hanno ammesso i loro errori e hanno chiesto scusa al pubblico e alla trasmissione” spiega ancora Joele; una cosa, questa, che avrebbe fatto volentieri anche lui, e magari ne sarebbe stato felice come ne è rimasta felice Andrea Nicole.