Ti ricordi il ragazzo della pubblicità del Rio Mare? Eccolo oggi, bellissimo

Il tempo passa per tutti, e molto spesso lo vediamo soprattutto per chi inizia a far parte del mondo dello spettacolo sin da bambino; sono in molti quelli che, iniziando magari con piccoli ruoli in programmi, fiction o pubblicità, iniziano poi una carriera nel mondo dello spettacolo.

Lo stesso è successo al giovane ragazzo che ad inizio degli anni ‘2000 vedevamo protagonista della pubblicità del tonno Rio Mare; ve lo ricordate? Eccolo oggi, ancora bellissimo.

Vi ricordate quindi del ragazzo che sponsorizzando il tonno aveva fatto impazzire tantissime persone con la sua bellezza? A quanto pare, anche oggi è un volto noto del mondo dello spettacolo.

Per chi non lo sapesse, si chiama Riccardo Rosi e con la celebre frase “Voulez vous paté avec moi?” ha lasciato un ricordo indelebile nella memoria ancora oggi; Rosi è ora un 36enne che lavora come modello e conduttore, e dopo più di quindici anni pare non aver perso per nulla il suo fascino.

Nella pubblicità del celebre tonno, col suo sguardo quasi innocente e i suoi lineamenti angelici, Riccardo Rosi sfoggiava un sorriso sorprendente da vero e proprio sex symbol; tutti impazzivano per lui ma, nonostante questo, è ancora single.

Al momento pare abiti solamente col suo cane, un boxer a cui è veramente legatissimo; sui social è molto attivo e seguito, sempre attento nel condividere momenti della sua vita e le sue attività lavorative, fra servizi fotografici, sfilate e molto altro.

La pubblicità del tonno Rio Mare gli ha sicuramente cambiato la vita, facendolo conoscere al grande pubblico che ancora, dopo tantissimi anni, ha impresso nella mente il suo volto; due minuti di spot promozionale possono davvero lasciare il segno.