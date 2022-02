Cellulare: ecco come disinfettarlo in maniera efficace

Il nostro dispositivo è costantemente in contatto con batteri e virus: ecco come disinfettare il cellulare in maniera efficace

In questi due anni di pandemia di Coronavirus, abbiamo imparato quali sono le regole basilari per provare a ridurre il rischio di contagio. Oltre all’utilizzo delle mascherine, importanti per difendersi dalle goccioline emesse dal nostro respiro, abbiamo capito quanto è importante la disinfezione delle mani e degli oggetti che utilizziamo più spesso.

In particolare, c’è uno strumento che utilizziamo ogni giorno e più volte al giorno: il cellulare. Questo dispositivo digitale, per forza di cose, entra in contatto con numerosi agenti patogeni e, soprattutto in questo periodo, è bene fare attenzione. In questo articolo, quindi, ti mostriamo come disinfettare il cellulare in maniera efficace.

Ecco come disinfettare il cellulare in maniera efficace

Questa pandemia ci ha insegnato l’importanza della pulizia e disinfezione delle mani e degli oggetti con cui entriamo in contatto. Ormai è un comportamento che assumiamo in maniera automatica quando andiamo al supermercato, alle poste o in qualsiasi luogo in cui è prevista l’affluenza di numerose persone.

Tuttavia, è importante concentrarsi anche su quegli oggetti personali che, seppur sempre in nostro possesso entrano in contatto con superfici che potrebbero ospitare numerosi patogeni, come virus e batteri. Per questo, è importante sapere come disinfettare il cellulare in maniera efficace.

Secondo alcuni studi, il nostro dispositivo digitale preferito ospiterebbe fino a 10 volte i batteri che si trovano all’interno di un Wc. Una cosa che potrebbe rappresentare, oltre ad un elemento inquietante, una ragione di preoccupazione.

La possibilità che il nostro dispositivo possa essere in qualche modo “infetto” è stata riportata da numerosi media. Tuttavia, ad oggi in pochi sanno le modalità corrette attraverso cui disinfettare il proprio cellulare in maniera efficace. Vogliamo quindi mostrarvi qual è la procedura corretta per raggiungere questo obiettivo:

Ciò di cui avrete bisogno:

Spazzola o panno pulito (meglio se sterilizzato);

o panno pulito (meglio se sterilizzato); Acqua e sapone ;

e ; Asciugamano bagnato;

Per prima cosa, spegnete il vostro cellulare, in modo da evitare qualsiasi danno alla parte elettronica. Prendete il panno e inumiditelo con una soluzione di acqua e sapone, procedendo poi a pulire lo schermo. Successivamente, bagnate l’asciugamano con dell’alcool e pulite il dispositivo.

Fate attenzione alle parti in cui vi è la possibilità che possa entrare del liquido all’interno dei circuiti del telefono. Se volete essere ancora più sicuri di non danneggiare il dispositivo, utilizzate una spazzola o un piccolo pennellino, facendo molta attenzione anche alla fotocamera.

Ovviamente, utilizzate lo stesso procedimento di pulizia non solo per lo schermo, ma anche con i bordi del telefono e, soprattutto, con la custodia.