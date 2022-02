Test: trova la rana tra le foglie, non ci riesce nessuno

Eccoti un nuovo test visivo che ti piacerà moltissimo. Impegnati e trova la rana tra le foglie. A quanto pare non ci riesce nessuno

Sei pronto per un nuovo test impegnativo? Anche oggi vogliamo presentarti un gioco che ti permetterà di sviluppare la tua curiosità e le tue abilità mentali. Se vuoi cimentarti in un gioco particolarmente divertente, eccoti servito!

Nel test visivo di oggi, dovrai vestire i panni di un cercatore. Trova la rana tra le foglie e vinci la sfida che ti abbiamo lanciato. A quanto pare si tratta di un test parecchio difficile e di complessa risoluzione. Tu prova a vincere la sfida e coinvolgi anche i tuoi amici per stabilire chi è il più bravo.

Trova la rana tra le foglie e vinci il test visivo

Negli ultimi mesi, i giochi di intelligenza e abilità stanno avendo un grandissimo successo sul web. Si tratta di test e prove la cui soluzione è possibile solo attraverso l’abilità e l’intelligenza dei giocatori. Se vuoi provarci anche tu, continua la lettura di questo articolo e mettiti alla prova.

Il test di oggi è molto semplice: guarda l’immagine che ti abbiamo proposto in alto e trova la rana tra le foglie. Sembra piuttosto semplice, ma in realtà si tratta di un compito molto difficile. In tanti, infatti, hanno deciso di abbandonare la sfida e andare direttamente alla lettura del risultato.

Solitamente, questi test prevedono un limite di tempo, tuttavia, a causa della grande complessità del test di oggi, avrai a tua disposizione tutto il tempo che desideri. Dunque, guarda l’immagine con attenzione e prenditi tutto il tempo necessario per fornire una risposta e trovare la soluzione corretta.

Il bellissimo e variopinto disegno è stato realizzato dall’artista ungherese Gergely Dudás, in arte Dudolf. L’illustrazione è stata creata appositamente per mettere in difficoltà l’utente che si cimenta nella sua soluzione; dunque, non scoraggiarti e cerca di fornire la risposta corretta.

Se ci stai provando da un po’ e non riesci ancora a trovare la soluzione corretta, non scoraggiarti. Siamo pronti a darti un indizio che probabilmente ti aiuterà nel trovare la risposta. Prova a concentrare il tuo sguardo sulla parte destra del disegno.

Se, nonostante l’indizio, non riesci a trovare la rana non preoccuparti: come avevamo anticipato si tratta di un test particolarmente difficile. A questo punto non possiamo fare altro che fornirti la soluzione del test.

Nel quadratino colorato viene mostrata la posizione della simpatica rana. Sei riuscito a trovarlo o hai abbandonato la sfida?