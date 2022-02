Gf vip: scatta il bacio che non ti aspetti, ecco tra chi

Gf Vip: Delia e Barù si sono baciati? sul web non si fa che parlare dei due vipponi. Vediamo cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Ieri sera è andata in onda un’altra imperdibile puntata del Gf Vip, anche questa volta non sono di certo mancati i colpi di scena e gli scontri tra i vipponi.

Per prima cosa, Alfonso Signorini ha salutato i concorrenti completandosi con loro per gli ascolti ottenuti per poi passare a raccontare i fatti più̀ eclatanti avvenuti durante la settimana.

Il conduttore ha subito parlato del gossip che sta facendo impazzire tutto il web: Delia Duran e Barù si sono baciati?

A mettere in giro la voce nella casa è stata Jessica Selassié, la nota principessa non avrebbe preso affatto bene l’avvicinamento tra i due vipponi.

Ma andiamo a scoprire cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia.

Gf Vip: Delia e Barù si sono baciati? ecco la verità

Tutto è iniziato durante la festa organizzata dai vipponi in love boat, i concorrenti si sono scatenati a colpi di musica e qualcuno ha anche esagerato con l’alcol.

Proprio durante il party molti hanno notato un avvicinamento tra Delia e Barù, a riportare la voce del presunto bacio tra i due è stato Gianluca Costantino.

Il nuovo concorrente dopo aver visto qualche movimento ambiguo è corso immediatamente ad avvisare Solei Sorge dichiarando “Si sono baciati“.

Ma quale sarà la verità? come spesso succede il pettegolezzo è passato di bocca in bocca fino ad arrivare alle orecchie di Jessica. La principessa essendo invaghita di Barù non ha preso affatto bene la questione e si è immediatamente scagliata contro i due diretti interessati. Alla fine sia Delia che Barù hanno negano fortemente che tra di loro ci sia stato un bacio.

Cosa sarà successo realmente? per scoprire altre news non ci resta che aspettare le prossime puntate.