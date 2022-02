Arancia: non buttare mai le bucce, mille proprietà da non credere

Arancia: siete soliti buttare via le bucce? Non dovreste mai farlo, fanno bene. Non resta che scoprire il perchè.

Se ti piacciono le arance e sei tra le persone che scartano totalmente la buccia, sei capitato nel posto giusto! Buttare la buccia rappresenta uno spreco perchè, specialmente in inverno, si può riutilizzare in mille modi diversi mettendola sui termosifoni, ad esempio, per far profumare l’ambiente.

Sapevate che le bucce hanno moltissime proprietà nutritive benefiche ed alcune parti medicinali contribuiscono a migliorare la nostra salute? È un ottimo rimedio naturale. Le bucce, inoltre, possono essere utilizzate, in cucina, per preparare bevande e dolci golosi. Cercate di capire quanto sia importante accogliere e preservare il mondo che ci circonda con tutti i prodotti che ci offre. Evitare gli sprechi è fondamentale! Vediamo, quindi, perchè la buccia d’arancia dovrebbe essere sempre conservata.

Arancia: non buttate le bucce!

Ecco tutti i benefici:

combattono l’acne

diminuiscono il livello dei trigliceridi.

diminuiscono il livello del colesterolo.

migliorano il funzionamento del fegato.

contrastano l’alito cattivo e sbiancano i denti in modo naturale.

hanno proprietà antiossidanti, antibatteriche ed antimicrobiche.

inalare l’aroma combatte il mal di testa, l’ansia e la depressione.

l’esperidina aiuta a contrastare l’osteoporosi ed il cancro al colon.

presentano minerali, potassio, zinco, fosforo, magnesio, ferro, calcio e vitamine (A, B5, B6, C).

NB: ricordatevi, sempre, di acquistare arance non trattate con agenti chimici. Devono essere coltivate biologicamente. Prestate molta attenzione a questa cosa perchè la maggior parte delle arance vengono coltivate con pesticidi. Ovviamente, in questo tipo di casi tutte le proprietà di cui abbiamo parlato in precedenza risulterebbero alterate. Quindi? Fate degli acquisti sicuri!