Biscotti all’arancia: velocissimi ed ottimi

Biscotti all’arancia: sapete come farli buoni e perfetti? Oggi vi daremo una ricetta molto facile per cucinare questi biscotti alla perfezione.

In queste giornate fredde, si sta molto più tempo in più in casa. E soprattutto per chi ha i bambini non si sa cosa fargli fare. Oggi vi daremo un consiglio su come fargli passare queste giornate. Allora quello che dovrete fare è prendere carta e penna e prendere appunti.

Infatti, oggi vi daremo una ricetta (presa dal sito TGCom 24) di come fare i biscotti all’arancia. Il procedimento è molto facile da eseguire. Allora cosa state aspettando? Iniziamo.

Per eseguire i biscotti all’arancia abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 300 gr di farina 00; 100 gr di olio di semi; 1 bustina di lievito per dolci; 100 gr di zucchero; buccia di 2 arance grattugiate; succo di un’arancia; 1 uovo.

Quello che dovrete fare per prima è spremere il succo di un’arancia. Poi, grattugiate la buccia di due arance ed aggiungetele al succo. In seguito, dovrete lavorare 100 gr di zucchero con un uovo e dovrete poi aggiungere 100 gr di olio di semi, il succo di arancia, una bustina di lievito e 300 gr di farina.

Biscotti all’arancia: la ricetta

Lavorate molto bene l’impasto fino a renderlo liscio e morbido. Una volta pronto, dovrà riposare per circa 20 minuti. Lo potete mettere in frigo.

Una volta trascorso il tempo necessario, prendete l’impasto e create delle palline. Aiutatevi con farina. Dopo aver creato queste palline (la grandezza la potete scegliere voi, ma non fatele troppo grandi!), dovrete passarle nello zucchero semolato.

In seguito, dovrete disporre i biscotti, opportunamente distanziate, su teglie ricoperte da carta da forno. Cuocete, infine, i biscotti nel forno preriscaldato a 180° gradi circa, per circa 15 – 20 minuti. O comunque, fino a quando i biscotti non appaiono leggermente dorati.

Una volta pronti, toglieteli dal forno e fateli raffreddare completamente. Infine, gustateveli. Non sentite anche voi l’acquolina in bocca? Cosa state aspettando a preparare questi biscotti favolosi?

Potete servire questi deliziosi biscotti per merenda oppure sono ottimi anche per la colazione. Cosa aspettate a fare questi buoni dolci? Come vi è sembrata questa ricetta?