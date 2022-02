Tisana per il fegato: Ecco come depurarlo in modo naturale

Vediamo insieme come possiamo preparare un’ottima tisana che ci aiuta a depurare in modo perfetto il nostro fegato.

Le tisane sono sempre un’ottimo modo per prendersi cura del proprio corpo e per coccolarci anche un po’ con una bevanda calda in queste giornate fredde d’inverno.

In questo caso vogliamo consigliarvene una che ha la capacità anche di depurare il nostro organismo dall’interno ma in modo estremamente naturale.

Iniziamo con il dire che spesso ci possiamo sentire maggiormente appesantiti rispetti ad altri giorni, anche perchè magari il nostro corpo non è perfettamente in forma.

Tisana per il fegato: ottima e naturale

Quindi una buona tisana detox ci permette di ristabilire i vari equilibri interni e in questo modo tutto ritorna nella normale condizione.

Un’aiuto importante per il nostro fegato arriva da alcune piante come il tarassaco, il carciofo, il cardo mariano e la liquirizia.

Con queste erbe naturali possiamo creare delle ottime tisane che possono essere un vero e proprio toccasana per il nostro fegato e per la sua funzione.

Realizzare una buona tisana poi è veramente molto semplice, basta comprare una di queste piante e metterla in infusione e poi bere il tutto uno o anche due volte al giorno.

Possiamo anche unire, sempre sotto consiglio dell’erboristeria anche più piante, come ad esempio il cardo mariano e la menta, la seconda in pochissima quantità perchè serve per dare un buon sapore alla nostra tisana detox.

Lasciamo tutti in infusione per circa 20 minuti in acqua calda, e se proprio necessario mettiamo un pochino di miele per addolcire il tutto.

Sarebbe ottimale prenderla dopo i pasti, ma possiamo berla anche durante tutta la nostra giornata, ed il nostro fegato vi ringrazierà assolutamente.

Come ricordiamo sempre le tisane non curano delle patologie che abbiamo ma sono un modo per aiutare il nostro corpo.

Ricordiamoci sempre che se abbiamo dei problemi prima di assumere anche una semplice tisana fai da te di chiedere sempre consiglio al nostro medico curante che ci saprà indicare se effettivamente fa al caso nostro oppure è meglio evitare.

Il fai da te in qualsiasi campo è sempre meglio evitarlo, specialmente se stiamo parlando di salute.