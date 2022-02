Il paradiso delle signore: Gloria ha paura che tutto si scopre

Vediamo insieme che cosa sta succedendo all’interno del noto grande magazzino milanese con Gloria, che lascerà tutti senza parole.

Anche oggi, 1 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della soap opera Il paradiso delle signore.

Ed in modo particolare cerchiamo di capire che cosa sta succedendo tra Gloria e Gemma, che sono sul punto di guerra, se non lo hanno già superato!

Ma iniziamo con Agnese che ha deciso di richiamare Sandro, il marito di Tina che è assolutamente convinto di voler riconquistare la moglie.

Gloria ha paura per il suo segreto

L’uomo decide anche di parlare con Vittorio e di fargli sapere che senza la moglie non lascerà mai Milano.

LEGGI ANCHE —> La sposa: si farà la seconda stagione? Ecco la verità

Per questo motivo, Vittorio si allontana da lei, ma Sandro gli chiede anche di ospitarlo in casa e di aiutarlo a riconquistare il cuore della sua amata.

Dovrà darà una risposta velocemente e si sente assolutamente tirato in mezzo a questa storia, anche se non voleva assolutamente che succedesse.

Gemma, come sappiamo ha mandato una lettera molto esplicita a Gloria, che giustamente si è preoccupata.

LEGGI ANCHE —> Don Matteo: Flavio Insinna svela come tornerà nel programma

La donna adesso sà che qualcuno conosce tutta la verità ma non conosce chi l’ha scritta, Gloria in preda alla paura decide di rivelare tutto ad Armando.

Ezio, decide di parlare a cuore aperto a Veronica e di raccontarle tutta la verità su Gloria, e questo spinge la donna ad affrontare nuovamente, faccia a faccia la sua rivale.

Per quando riguarda Adelaide, la donna ha deciso di partire per Parigi, ma Umberto capisce che non è veramente andata da Riccardo in Francia, e non capisce dove si trovi.

Flora, continua a lavorare per quanto riguarda la nuova collezione del Paradiso delle Signore, ed avrà un’idea incredibile.

Vuole creare una giacca che prenda inspirazione da quella che indossa Gemma come cavallerizza.

Ci attendono veramente tanti colpi di scena e tante situazioni che si devono risolvere, quindi il nostro appuntamento resta dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.