Love is in the air anticipazioni: Eda ed il patto con Aydan

Vediamo insieme che cosa decide di fare la bella paesaggista lasciando tutti senza parole all’interno della nostra soap opera turca.

Anche oggi, 1 febbraio abbiamo modo di assistere ad un nuovissima puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove Eda sembra prendere una particolare decisione con lei, ma cerchiamo di capire meglio i motivi.

Iniziamo con il dire che dopo l’animata discussione che Eda e Serkan hanno avuto con i loro amici, Piril ed Engin, la voglia di esaudire la richiesta fatta dalla piccola Kiraz è sempre più forte.

Eda stringe un patto con Aydan ma….

Vorrebbero, infatti, che frequentassero la stessa scuola che è stata scelta per Can, ma i colloqui ormai, anche se difficilissimi, sono chiusi.

LEGGI ANCHE —> La sposa: si farà la seconda stagione? Ecco la verità

Kiraz, nel mentre, viene anche a sapere che i genitori stanno cercando di accontentarla ed è felicissima!

Eda, invece, sta cercando di pensare in tutti i modi come potrebbe procurarsi un colloquio in questa scuola tanto ambita, ma è veramente impossibile!

Forse, l’unica persona che la può aiutare è proprio Aydan, perchè ha moltissimi contatti con l’alta società turca.

LEGGI ANCHE —> Don Matteo: Flavio Insinna svela come tornerà nel programma

Magari, facendo una cortesia potrebbe mettere Kiraz nella stessa classe di Can, la donna accetta molto volentieri di aiutare Eda ma le chiede in cambio un favore, lei deve organizzare un incontro casuale tra Serkan e Kemal.

Aydan è assolutamente convinta di poter far ammettere la piccola alla scuola, ma al rifiuto della preside commette vari passi falsi, e solamente l’aiuto di Ayfer riescono a salvare la situazione.

Nel mentre Eda e Serkan si stanno rilassando ripensando a tutto quello che è successo nel loro passato, il momento è veramente magico e speciale tra i due.

Ma la piccola quindi riuscirà ad esaudire il suo desiderio? Possiamo solamente attendere e vedere cosa succederà nelle prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.