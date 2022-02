Una vita: Lolita è stata tradita da Antonito

Le anticipazioni della nota serie Una vita non preannunciano niente di buono: Antonito tradisce Lolita, la donna non regge il colpo.

La fitta rete di intrighi diventa sempre più complicata, la trama del nuovo episodio di Una vita lascerà senza parole i fedeli telespettatori della serie. Proprio quando tutto sembra aver trovato una conclusione definitiva, gli sceneggiatori riescono a distruggere la casa di carta in cui abitano i nostri protagonisti preferiti. Genoveva è stata liberata e Felipe è costretto a vedere ogni giorno l’assassina della dolce Marcia. Ora, un’altra tragedia sta per soccombere nella cittadina di Una vita: Antonito cade in una trappola e la prima a soffrirne è proprio la povera Lolita. Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di oggi – 1 febbraio – in onda su Canale 5, alle 14.25.

Una vita – Lolita coglie Antonito in fragrante

Dopo giorni di seduzione, Natalia riesce a far capitolare Antonito, il quale cede definitivamente alle sue lusinghe. Nelle scorse puntate avevamo già assistito alla crisi coniugale causata dalla presenza della femme fatale di Una vita. La donna aveva fatto recapitare a Lolita delle immagini che le mostravano il flirt avuto con il marito. La moglie quindi aveva cacciato Antonito di casa. I due sembravano sull’orlo del precipizio, eppure non tutto era ancora perduto: Lolita doveva riflettere e Antonito aveva giurato a se stesso che non avrebbe più compiuto azioni riprovevoli nei confronti della moglie. Tuttavia, entrambi avevano sottovalutato il desiderio di vendetta dei fratelli Quesada.

Natalia infatti, non contenta, decide di passare allo step finale: far capitolare totalmente Antonito, in modo che i coniugi si separino definitivamente. La donna si presenta a casa della coppia e Antonito cede definitamente alla seducente Quesada. Lolita coglie il marito sul fatto e, colta da un malore, sviene. Il dottore, consapevole della salute cagionevole della povera Casado, convince Antonito a portarla in ospedale. Cosa succederà tra i due? Natalia riuscirà nel suo intento di farli separare definitivamente? Staremo a vedere.