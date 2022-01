Una vita anticipazioni: Lolita è gravissima

Una vita anticipazioni, Lolita è in una situazione davvero gravissima: cosa succede alla moglie di Antonito, la situazione peggiora.

Le trame della soap spagnola di Canale 5 continuano ad infittirsi sempre di più, con alcune storyline pronte ad entrare nel vivo; Genoveva, assolta definitivamente dal processo, è pronta a gustarsi di nuovo la libertà e soprattutto a vendicarsi di Felipe.

Antonito invece è stato ricattato ed ha forti sospetti su Natalia Quesada, che nel frattempo è pronta a metterlo ancor più nei guai; per il Palacios i problemi non finiscono però, perché la moglie Lolita è in una situazione davvero gravissima.

Una vita anticipazioni, Lolita è in una situazione davvero gravissima: cosa succede

Lolita è davvero in crisi e la situazione non può che peggiorare; stando alle anticipazioni infatti, i ricattatori le manderanno altri scatti di Antonito e Natalia, questa volta però che mostrano i due sfiorarsi le labbra.

Sempre più certa del tradimento del marito, Lolita va su tutte le furie e in casa Palacios scoppia un vero e proprio pandemonio; Antonito è pentito ma cerca di spiegare alla moglie che non è mai andato oltre, ma Lolita pare non volerne sapere nulla.

Chi c’è davvero dietro al ricatto fatto ad Antonito, completamente devastato? A quanto pare, oltre a Natalia, c’è qualcun altro che ha intenzione di ricattarlo per sfruttare la sua posizione politica.

Antonito affronta Natalia e cerca di capire chi è che vuole incastrarlo, mentre Lolita oltre al dolore emotivo ha anche un nuovo crollo fisico; cacciato il marito di casa, Lolita è sconvolta per ciò che ha visto e oltre a sentirsi molto depressa accuserà lo stress e diventerà via via sempre più debole.

A quanto pare però, il malessere di Lolita non è causato solo dai dispiaceri; già da tempo si sente molto spossata e ora, oltre agli svenimenti, avrà anche una forte tosse che lasceranno sul fazzoletto alcuni schizzi di sangue. Che malattia ha davvero Lolita? La situazione è davvero tragica.