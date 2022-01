Scarpe da ginnastica: sapete a cosa servono i fori laterali? Da non credere

Scarpe da ginnastica, sapete a cosa servono i fori laterali? Forse non ci avete mai pensato, da non credere il motivo.

Quasi tutti usano ormai le scarpe da ginnastica, che sia per fare attività fisica, sport, oppure semplicemente per andare a lavoro o fare i consueti giri quotidiani. Di diversi modelli e marche, in commercio sono presentissime, ma forse in pochi sappiamo veramente tutto quanto su di loro.

Ad esempio, sapete infatti a cosa servono i fori laterali? Probabilmente forse non ve lo siete mai chiesto, oppure nemmeno ci avete mai fatto caso, ma le scarpe da ginnastica hanno questa caratterista per un motivo; ecco perché.

Scarpe da ginnastica, sapete a cosa servono i fori laterali? Ecco il motivo

Chi si è fatto la famosa domanda ha un altro dubbio: i fori laterali hanno effettivamente una funzione, oppure la loro presenza è puramente estetica e tipica di questa tipologia di scarpe?

Di solito, qualsiasi scarpa da ginnastica in commercio, a prescindere dalla marca, ha al suo interno dei piccoli buchi; oltre al fattore estetico, hanno effettivamente una loro utilità.

D’altronde, la loro funzione, escludendo sin da subito particolare risposte curiose, riguarda esclusivamente i lacci; il loro scopo è quindi quello di contenere i lacci per permettere una perfetta aderenza della scarpa al piede.

Per mettere correttamente i lacci, basta arrivare all’altezza dei fori laterali, infilare uno dei lacci nel primo foro e tornare indietro per infilarlo poi nel secondo buco; il metodo riprende ciò che facevano i giocatori di Basket per fasciare meglio la caviglia, in modo tale da avere maggior comodità durante le partite.

Quei due fori laterali servono dunque effettivamente per tenere le scarpe molto più strette coi lacci; imparare ad utilizzarli, almeno all’inizio, potrebbe risultare poco intuitivo, ma una volta capito come infilare i lacci si potrà avere un’opzione in più per le proprie scarpe da ginnastica.