Doc 2: Saurino dichiarazione shock “Per Lorenzo non è finita”

Gianmarco Saurino lancia una rivelazione shock su Doc 2: a quanto pare per Lorenzo Lazzarini non è ancora finita!

Per mesi abbiamo atteso il ritorno dell’affascinante Dottor Fanti nelle nostre case, abbiamo sperato di rivedere i protagonisti, le storie d’amore, i successi professionali, gli intrighi e le vicende che legavano dottori e specializzandi. Tuttavia, il ritorno di tv di Doc ha avuto un prezzo forse troppo alto: Lorenzo Lazzarini muore, subito dopo aver contratto il coronavirus. La sua scomparsa ha sconvolto moltissimi telespettatori (e soprattutto telespettatrici), i quali si erano affezionati all’avvenente specializzando del Dottor Fanti. Lorenzo era prossimo a diventare padre, quella notte d’amore con la bellissima Giulia fu molto di più di ciò che si potesse pensare. Tuttavia, il virus ci ha portato via il nostro personaggio preferito, prima che potesse tenere in braccio il suo bambino. Eppure, sembra che non sia finita qui: Gianmarco Saurino ha fatto delle rivelazioni scioccanti riguardo il ritorno imminente di Lorenzo!

Doc 2: non è ancora finita per Lorenzo…

Lasciate le illusioni e non crogiolatevi in false speranze: Lorenzo non resuscita, ma lo vedremo nuovamente nel corso delle puntate. Sembra che gli sceneggiatori abbiano voluto dare notevole importanza agli effetti del COVID-19 sul corpo umano e per questo affronteremo una puntata intera sulla morte di Lazzari. “Abbiamo visto Lorenzo dipartire, ma non abbiamo visto come. Quindi, ci sarà una puntata dedicata non solo alla morte di Lorenzo, ma a ciò che è stato il Covid” – queste sono state le parole pronunciate dall’attore in occasione della sua ospitata a Da noi a ruota libera. Del resto, Saurino aveva già anticipato il fatto sui social, proprio come didascalia dell’ultimo post dedicato al personaggio da lui stesso interpretato.

“Io non so bene cosa dirvi, di sicuro che il vostro affetto e anche tutte le vostre inca***ture mi fanno capire che LL è ed è stato amato” – per poi concludere – “Detto questo ragazzi miei, pensate davvero sia finita così? Sciocchi…”. Insomma, a quanto pare rivedremo preso Lorenzo Lazzarini, ma solo ed esclusivamente per dargli l’ultimo ‘addio’. Del resto, la serie ha voluto mandare un messaggio ben preciso: dal covid, non sempre si riesce a fuggire.