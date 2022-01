Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo all’interno del grande magazzino di moda milanese tanto amato.

Anche oggi, 25 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo e super interessante appuntamento per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire insieme per qualche motivo la bella e brava Agnese decide di comportarsi in un modo davvero particolare.

Iniziamo con il dire che Stefania vuole fare una bellissima figura dopo che la prima bozza della sua intervista non è andata assolutamente bene e Marco l’ha ripresa.

Agnese non ci sta e va contro tutti

Adesso è alle prese con la copertina del Paradiso market e sta mettendo tutto il suo impegno, ed avrà una bellissima idea.

Vuole chiedere una intervista proprio a Gemma, che è diventata la nuova amazzone del mitico Circolo.

Non sappiamo se la sorella di Stefania accetterà perchè questo per lei potrebbe essere un nuovo gesto di gelosia perchè è troppo vicina al suo innamorato.

Per quanto riguarda Vittorio e Tina avevano iniziato a lasciarsi andare ad un momento di intimità ma purtroppo sono stati interrotti da Roberto.

Anche mamma Agnese ha capito che c’è qualcosa di particolare tra la figlia ed il Dottor Conti e non sembra essere assolutamente contenta.

Tutti e due sono sposati, e quindi la figlia secondo lei si sta mettendo in una storia che non avrò mai seguito.

Ne perlerà anche con Armando che le consiglia di non mettersi in mezzo, ma Agnese non è assolutamente d’accordo!

Per quanto riguarda Vittorio ha dovuto accettare la proposta che gli ha fatto Dante per cercare di aiutarlo e per redigere il nuovo contratto ci saranno Umberto e Beatrice.

Tra i due inizierà però un rapporto davvero particolare e sembreranno essere sempre più uno vicino all’altro.

Il Romagnoli farà anche delle rivelazioni importanti alla cognata di Vittorio, forse è l’inizio di qualcosa di diverso oltre all’amicizia?