Love is in the air: Serkan viene messa alla prova la sua paternità

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera turca che tanto amiamo.

Anche oggi, 25 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, dove viene messo in dubbio Serkan.

Ma cerchiamo di capire meglio insieme nello specifico per quale motivo accade questo al bel imprenditore della ArtLife.

Aydan, dopo che la piccola Kiraz è stata ricoverata le è venuto un enorme dubbio che l’ha fatta riflettere davvero molto.

Serkan viene messo alla prova

Perchè la piccola è molto allergica alle fragole come Kemal e come Serkan, e se non fosse figlia del noto imprenditore?

Le date, stando a quando ricorda la donna coincidono, e adesso vuole capire come fare per scoprire veramente chi è il padre della piccola.

Nel mentre Eda vuole capire se veramente Serkan prova un sentimento nei suoi confronti prima di lasciarsi andare del tutto.

Non vuole, infatti rimanere nuovamente scottata anche perchè non è più sola, ma con lei c’è la piccola Kiraz.

Eda decide quindi di chiedere a Serkan di andare a fare la spesa per casa da solo, e l’uomo si impegnerà al massimo.

Una volta che ha superato questa prova, Serkan decide di andare a prendere un semplice caffè al bar con Deniz.

La bella paesaggista però viene presa dalla gelosia, e pensa che il bel imprenditore la sta nuovamente prendendo in giro.

Ma quello che non può sapere è che il loro incontro è solamente a scopo lavorativo e nulla di più!

Non ci resta che attendere i prossimi episodi per cercare di capire se i dubbi per quanto riguarda la piccola Kiraz sono fondati oppure no, e cosa decide di fare Eda con il suo amato Serkan.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.