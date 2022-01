Felicità: ecco quando lo sarai veramente

La felicità è uno stato mentale, ma quando (e come) è possibile raggiungerlo? Scopriamo insieme i dettagli del recente studio.

“La felicità è uno stato mentale” – nessuna frase può essere considerata più vera. Nonostante questo, quest’ultima può essere influenzata da eventi esterni che ci portano a vacillare. Sicuramente i problemi che può avere una madre di famiglia, sono diversi rispetto a quelli associabili ad una ragazza di vent’anni (salvo eccezioni). Di conseguenza, occorre fare una riflessione proprio sul fattore età, in grado di influenzare la nostra felicità e la nostra serenità del momento. I ricercatori dell’Università di Melbourne e di Warwick, hanno portato alla luce dei risultati che provano tale tesi. Ecco mostrata la correlazione tra felicità ed età anagrafica.

Età e felicità, lo studio rivela una correlazione tra le due

Gli studiosi hanno analizzato i risultati di un sondaggio svolto su un campione di 1,3 milioni di persone, provenienti da 52 paesi diversi. La conclusione di tale ricerca, ha portato al concretizzarsi della teoria della curva della felicità: a quanto pare – è vero che la felicità sia uno stato mentale – ma, può essere anche influenzata dalla nostra età anagrafica, semplicemente in relazione ad aspettative, responsabilità e tempo per se stessi. Vediamo insieme la rappresentazione della curva della felicità.

Ci teniamo a sottolineare che un indice minimo di felicità, non è associabile alla depressione, ma semplicemente ad un livello più basso di serenità e spensieratezza. In ogni caso, dai risultati del sondaggio, sono emerse le età in percentuale più felici: