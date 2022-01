Uomini e Donne: Nadia Marsala pensa a lui e stupisce tutti

La new entry di Uomini e Donne – Nadia Marsala – ha già conquistato il cuore del pubblico. Recentemente, ha parlato di un ex cavaliere…

Isabella Ricci ha da poco abbandonato gli studi Mediaset in compagnia di Fabio, sembra però che ci sia già un’aspirante star pronta a sostituirla. A quanto pare, la povera Gemma Galgani si dovrà confrontare con un’altra affascinante coetanea: stiamo parlando di Nadia Marsala. Il copione sembra il medesimo: all’inizio le due si spalleggiano, poi una frase di troppo finisce per incattivire Gemma Galgani. Recentemente infatti, Nadia Marsala ha affrontato un argomento particolarmente delicato per la storica dama torinese. Dovremo quindi aspettarci un acceso confronto in centro studio? Per ora, sembra che tra le due ci sia un rapporto di stima e rispetto reciproco. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare inevitabilmente, in seguito ad alcune parole della new entry di Uomini e Donne.

U&D: Nadia parla di…

Il 4 settembre rimarrà nella storia di Uomini e Donne come la data del fallimento: Gemma Galgani lascia in diretta la sua anima gemella Giorgio Manetti. Dal lontano 2015, ne è passata di acqua (e corteggiatori) sotto i ponti, tuttavia sembra che nel cuore dell’iconica dama torinese non sia passato neanche un giorno. Nonostante siano trascorsi anni dal loro ultimo incontro, tutte le volte che si nomina Giorgio, si può avvertire la tensione e la frustrazione nell’aurea della povera Gemma. Fu proprio un’intervista di Isabella Ricci – la quale dichiarò che avrebbe accettato con piacere un’uscita con l’ex cavaliere fiorentino – che accese la miccia tra le due. Ebbene, sembra che la new entry – Nadia Marsala – abbia commesso il medesimo errore. Come la prenderà Gemma? Staremo a vedere.

“Io non avrei potuto accettare certe situazioni” – ha dichiarato Nadia in una recente intervista – “anzi, sapete cosa dico? Con me ci sarebbe stato un Giorgio diverso, forse sarebbe emersa un’altra parte di lui”. Queste sono state le parole della dama romana, la quale fa un chiaro riferimento al modo in cui Gemma Galgani gestì la sua storia d’amore con il Gabbiano. Per ora, non è giunta ancora la risposta della rivale di Tina Cipollari, ma qualcosa ci dice che presto assisteremo a qualche frecciatina tra le due al centro studio. Nadia Marsala sarà la nuova Isabella Ricci? Staremo a vedere.