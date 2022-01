Diabete: questa bevanda lo abbassa velocemente 

Avere il diabete è un problema serio che necessita attenzioni e cure. Secondo uno studio questa bevanda lo abbassa velocemente

Il diabete rappresenta una patologia in cui si registra un aumento dei livelli di glucosio nel sangue, ovvero zucchero e glicemia). Inoltre, provoca una perdita di efficacia dell’insulina, un ormone prodotto dal pancreas che controlla la glicemia nel sangue.

Si tratta dunque di una malattia importante che non va affatto sottovalutata. Esistono diversi trattamenti ed è notizia recente di uno studio secondo cui esiste una bevanda efficace contro il diabete. Ecco di cosa stiamo parlando.

Bevanda contro il diabete. Ecco lo studio

Secondo una ricerca recente, il succo di melograno aiuterebbe a diminuire i livelli di zucchero nel sangue. Secondo lo studio, questa bevanda aiuterebbe a ridurre i livelli di glucosio entro 15 minuti dopo averla bevuta.

Gli effetti del succo di melograno, sempre secondo questo studio, sarebbero di grande beneficio per i diabetici. Si tratterebbe, quindi, di un’ ulteriore arma utile alla lotta contro questa patologia che può provocare gravi danni alla salute dell’uomo.

I ricercatori hanno analizzato i dati di uno studio condotto su un campione di 21 volontari. A questi è stato chiesto di bere acqua, succo di melograno o acqua con glucosio. I risultati hanno suggerito che, 15 e 30 minuti dopo aver consumato il succo, i livelli di insulina erano più elevati rispetto a coloro che avevano bevuto acqua.

La notizia è importante in quanto altri studi hanno confermato il fondamentale aiuto portato dal succo di melograno. Una ricerca israeliana, infatti, ha scoperto che gli zuccheri contenuti in questo succo non hanno un ruolo negativo sui livelli di zucchero nel sangue.

Come detto in precedenza, il diabete è una malattia importante da non sottovalutare. Ricordiamo che ci sono diverse tipologie di diabete, secondo la classificazione seguente:

Diabete di tipo 1;

Diabete di tipo 2;

Diabete gestazionale;

Diabete monogenico;

Diabete secondario ad altra patologia o farmaci.

Inoltre, è fondamentale sapere che spesso le persone affette da diabete di tipo 2 non registrano alcun sintomo. Tuttavia, la sintomatologia più comune di questa malattia corrisponde a: