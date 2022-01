Delia Duran e Soleil Sorge sempre più vicine, ecco cosa succede

Dopo settimane di ferro e fuoco, sembra che la miccia tra Delia e Soleil stia portando a ben altro: le due sono sempre più vicine.

Doveva essere guerra aperta tra le due rivali e probabilmente la scelta di Signorini di far entrare Delia nella casa nasceva dalla speranza di dare adito ad altre discussioni. Inizialmente sembrava che la moglie (oppure ex moglie, chi lo sa) di Alex Belli, non potesse sopportare la “pseudo-amante” Soleil, eppure sembra che qualcosa sia cambiato. Della Delia incattivita non è rimasto più niente, la modella argentina sta cercando in tutti i modi di legare con l’influencer italo-americana, provando a farle capire che le parole dette nascevano dalla sua rabbia e gelosia nel confronti del marito. Soleil, dal canto suo, è sempre rimasta particolarmente distaccata e fredda. Delia riuscirà a sciogliere la donna dal cuore di ghiaccio? Chi può dirlo. In ogni caso, la Duran si è dimostrata particolarmente (ed inaspettatamente) comprensiva.

Gf Vip: Delia e Soleil si alleano contro Alex?

“Vedrai che poi ti mancherò. Siamo ormai connesse io e te, non sono più connessa con Alex, ma con te. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda, nella stessa barca” – ha dichiarato la Duran a Soleil – “Abbiamo sofferto così tanto che pensiamo le stesse cose […] Ormai ci possiamo aspettare tutto da lui, chissà cosa farà nella prossima puntata”. Soleil, di fronte a queste parole, non è sembrata particolarmente coinvolta dalla rivale, tanto da dirle semplicemente di non dare la sua fiducia con troppa facilità. Nonostante la freddezza dell’influencer, Delia si è comunque detta soddisfatta, convinta di aver fatto un passo in più nei confronti della Sorge.

Conclusa la festa, Delia Duran ha confidato a Manila di essere felice per come sia andata: “Siamo state bene. Ho visto la sua umanità e mi è piaciuta tanto. Mi ha fatto piacere che ci siamo unite ieri sera”. Qualcosa ci dice che questo legame speciale rimarrà solo nella testa della modella argentina, la quale – dalla sua entrata nella casa – sta conquistando inaspettatamente gran parte del pubblico e dei telespettatori più fedeli.