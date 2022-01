Vitamina D: dove si trova e a cosa serve veramente 

La vitamina D è fondamentale per il nostro organismo e la nostra salute. Ecco in quali alimenti si trova la vitamina D e a cosa serve

Numerosi studi e ricerche affermano quanto la vitamina D sia fondamentale per la tenuta del nostro organismo. Questa particolare vitamina svolge infatti un ruolo molto importante per la salute delle nostre ossa e di tutto il sistema immunitario.

Tuttavia esiste una grande confusione attorno a questo tema, in particolare nei casi in cui si parla delle modalità di assunzione. In questo articolo di mostriamo dove si trova principalmente la vitamina D e a cosa serve davvero.

Ecco dove si trova la vitamina D e a cosa serve

La vitamina D è, appunto, una vitamina molto particolare. A differenza delle altre vitamine, questa si comporta nello stesso modo di un ormone e possiede la capacità di agire su vari tessuti e organi. Ma dove si trova esattamente la vitamina D?

La vitamina D rappresenta un validissimo alleato riguardo la prevenzione di numerose patologie, quali tumori e diversi disturbi al sistema nervoso. Una carenza di questa vitamina, infatti, potrebbe portare alla comparsa di diverse patologie. Diventa molto importante, quindi, sapere in che modo integrarla.

Il sole come fonte di vitamina D

È un errore comune pensare che la vitamina D possa essere assunta solo attraverso l’alimentazione. Esistono infatti diversi modi per assumere questa vitamina, e quello più importante è esporsi al sole ogni giorno per almeno 20 o 30 minuti.

La nostra pelle, infatti, è in grado di sintetizzare questa vitamina attraverso un’esposizione regolare ai raggi solari. Lasciare mani e viso scoperti è ovviamente fondamentale e, quando è possibile, esponete al sole anche braccia e gambe. Attenzione alle creme solari: se da una parte proteggono dai raggi ultravioletti, dall’altra non permettono la sintesi della vitamina D.

Alimenti ricchi di vitamina D

Un ulteriore modo per assumere la vitamina D è quella di assumere alcuni alimenti che ne contengono in quantità notevoli. Sono alimenti ricchi di vitamina D, infatti, il pesce azzurro, le uova, il latte e i funghi. Tuttavia, è importante ricordare che l’assunzione di questi alimenti, da sola, non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno di vitamina D.

A cosa serve la vitamina D

Come abbiamo affermato in precedenza, la vitamina D è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema immunitario. Inoltre è molto importante per la corretta funzionalità di cuore e sistema nervoso. Livelli bassi di questa vitamina possono infatti portare allo sviluppo di osteoporosi ed anemia.

È importantissima per la mineralizzazione di ossa e denti, ricoprendo un ruolo essenziale per la crescita dei più piccoli. Aiuta l’assorbimento intestinale di minerali utili come il fosforo e regola il nostro sistema nervoso.