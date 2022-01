Federico Fashion Style: la domanda che tutti si facevano con risposta epica!

Federico Fashion Style è gay? il parrucchiere dei vip ha risposto alla domanda che tutti si fanno in modo epico. Vediamo insieme cosa ha detto il noto hair-stylist.

Federico Fashion Style è diventato noto per via del suo bellissimo salone di bellezza, ma non solo, viene anche chiamato il “parrucchiere dei vip” perché cura i capelli di moltissimi volti famosi della tv.

Il suo vero nome in realtà è Federico Lauri e nell’ultimo periodo è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima esperienza come ballerino a Ballando con le Stelle.

Qualche giorno fa lo abbiamo visto come ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’hair stylist si è lasciato andare a una lunga ed intensa intervista in cui si è anche commosso. Il noto parrucchiere ha spiegato che il successo è arrivato soprattutto grazie alla fatica e al costante impegno.

Ma non solo, Federico ha anche risposto a tutti quelli che lo accusano di essere gay ma non dichiarato. In realtà oltre ad avere una compagna da più di 15 anni ha anche una bellissima figlia nata nel 2017.

Ma vediamo nel dettaglio le sue parole.

Leggi anche->Carmen Russo ammette tutto a Verissimo, ecco cosa è successo

Federico Fashion Style è gay? ecco le sue parole

Domenica 23 gennaio 2022 è andata in onda l’intervista di Federico Fashion Style con Silvia Toffanin che lo ha avuto ospite nella puntata di Verissimo. Il noto parrucchiere dei vip si è lasciato andare a racconti piuttosto privati come quelli riguardati la sua famiglia, queste sono state le sue parole “Mio padre non voleva che facessi il parrucchiere, lo vedeva come un lavoro femminile. Figurati, lui tra camion e ruspe… ma ora è il mio primo fan”.

Per fortuna tra Federico e suo padre è tornato il sereno, tanto che durante l’intervista, Silvia, ha mandato in uno un dolcissimo videomessaggio proprio da parte del padre. L’uomo, nel video, ha scritto una lettera al figlio in cui ha chiesto scusa per non aver creduto in lui sin dall’inizio. Federico è esploso in lacrime. “Per me non esiste che mio padre mi chieda scusa, è la mia famiglia”.

Ma non è finita qui, la Toffanin ha voluto punzecchiare il noto parrucchiere su un argomento piuttosto scottante. La domanda della padrona di casa è stata “Come vivi le critiche sulla tua identità sessuale?“ Federico senza troppi problemi ha risposto “In modo sereno nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte e per cosa fa a letto. Io ho una compagna e una figlia, mi scivola addosso tutto. Ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia”.

Leggi anche->Grande Fratello: allarme nella casa un concorrente dice di non sentire i sapori

Voi cosa ne pensate, vi piace Federico Fashion Style?