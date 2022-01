Amici: Maria De Filippi in ansia per Todaro

Amici 21: Un momento di paura per l’insegnante di latino Raimondo Todaro che, dopo la lite con Alessandra Celentano, si fa male.

Domenica 23 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, una puntata ricca di soprese. Come primo ospite, la conduttrice ha presentato Gerry Scotti, con il quale conduce anche “Tu Si Que Vales”. Il presentatore di “Caduta Libera” ha dato un voto a tutti i cantanti.

Dopo l’eliminazione di una delle allieve, Rea, è stato chiamato al centro dello studio anche Mattia, allievo del maestro di Latino, Raimondo Todaro.

Nel corso della settimana, Todaro ha avuto uno scontro con la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, a causa proprio di Mattia. Infatti, quest’ultimo ha avuto qualche settimana fa un infortunio che lo ha lasciato in disparte e non riesce ad allenarsi come gli altri ragazzi.

Per questo motivo, la Celentano ha chiesto più volte di poterlo cambiare con un altro ragazzo, che lei personalmente ha già scelto.

Scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Tra Todaro e la maestra di danza classica c’è stato più di uno “scontro” e alla fine l’insegnante di Latino ha detto alla Celentano che lo manderà via solo quando sarà il medico a dire che non può più ballare. Fino ad allora, è un suo allievo e solo lui può decidere cosa fare con Mattia.

Ma dato che la maestra di danza classica continuava a parlare, Todaro ha sbattuto la testa contro il tavolo, facendo preoccupare anche Maria De Filippi, che gli ha detto “Raimondo, ti fai male”.

Raimondo Todaro, poi, ha voluto poi raccontare un retroscena sulla Celentano, che era ed è ancora convinta di poter sostituire un altro allievo a suo piacimento “Lei voleva convincermi sul fatto che potesse sostituire un mio allievo! Allora le ho detto, Ale tu sarai qui da 20 anni ma io non è che sono rinc*****nito figlia mia”.

Tra i due è poi continuato il dibattito che certamente non si fermerà qui. Ancora molto arrabbiata con Todaro, Alessandra Celentano ha poi detto al suo collega “Devi avere il coraggio delle tue azioni!”.

Il maestro di danza latina le ha consigliato di pensare ai suoi allievi e di lasciare in pace gli altri.

Voi a chi date ragione: alla maestra Alessandra Celentano oppure a Raimondo Todaro?