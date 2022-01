Amici 21: scontro di fuoco tra la Celentano e Todaro, ecco il motivo

Amici 21: nuovo scontro tra la maestra di danza di Classica, Alessandra Celentano, e il maestro di Latino, Raimondo Todaro. Cosa è successo?

Ad Amici 21, i toni si sono alzati di molto tra i professori di danza. Questa volta sono coinvolti Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Quest’ultima, infatti, vorrebbe cambiare a tutti i costi un allievo del maestro di Latino.

Stiamo parlando di Mattia: infatti, per la Celentano non è adatto a far parte della scuola. Ed è per questo che sta organizzando dei cast per sostituirlo. Questa faida tra i due c’è dall’inizio dello show televisivo. La maestra di danza ha avuto da ridere sempre sugli allievi del maestro di Latino, prima con Serena, poi con Christian, infine, con Mattia.

I due maestri si sono così confrontati su questa situazione che si è creata. La Celentano ha chiesto così a Todaro “Vorrei capire dove vuoi arrivare. Non capisco l’accanimento con Cristiano, adesso se parte questa proposta Carola va a casa. Vogliamo andare al Serale con Mattia con le stampelle che pensa agli anelli e con Christian che non è un genio? Mi sembra che tu stia affossando la danza”.

Amici 21: scintille fra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

In poche parole dato che Mattia ora è impossibilitato a danzare a causa di un infortunio, la Celentano starebbe cercando il suo sostituto. Ma Todaro non è d’accordo: se è il medico a dire che lui non può continuare è un discorso, ma la maestra non può decidere se mandare a casa o meno uno dei suoi allievi.

Todaro, inoltre, spiega che la sfida fatta contro Cristiano era solo per tutelare il suo allievo, Christian. Tra i due professori i toni non si abbassano: la Celentano allora chiede una sfida tecnica di danza classica.

In un primo momento, Todaro sembra dire di sì, ma poi si rende conto che la maestra aveva detto solo di Danza Classica “Ognuno fa la sua tecnica, ma che ragionamento fai? Non ha senso, è una cosa che non esiste al mondo”.

Poi sono passati a parlare di Mattia, dato che la Celentano sembra aver trovato due ballerini di Latino che soddisfino le sue richieste “(…) Quando ero a scuola ed ero in sezione A, non venivano i professori della sezione B a fare lezione o a vedere a che punto eravamo. A te che cavolo te ne frega se Mattia è pronto o non è pronto? Non è un tuo allievo, preoccupati dei tuoi, è un altro modo per screditare un mio allievo”.

Insomma, la questione ovviamente non è finita qui. Cosa succederà domenica tra la maestra Alessandra Celentano e il maestro Raimondo Todaro?