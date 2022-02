Love is in the air anticipazioni: Melo confessa tutto, finalmente

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella nuovissima puntata per quanto riguarda la soap opera Love is in the air.

Anche oggi, 3 febbraio, ci aspetta un nuovo episodio della nostra amata soap opera turca dove sta per accadere qualcosa di molto particolare.

Cerchiamo infatti di capire cosa ha deciso di fare Melo, e per quale motivo lo vuole fare proprio adesso.

Iniziamo con il dire che Kerem non riesce poprio a trovare il modo per riuscire a lavorare con l’imprenditore turco della ArtLife.

Love is in the air: Melo si confessa

Pensa anche che questo non sia un lavoro per lui, ma fortunatamente grazie all’aiuto delle amiche, Eda e Pina, facendo un’incredibile sforzo, riesce a presentare il suo progetto bellissimo.

Purtroppo, però, ascolta distrattamente una telefonata di Pina e crede che la ragazza non sia fedele e per questo motivo decide di lasciare, almeno per il momento la città.

Arrivando invece a Melo, inizia a vedere Burak con altri occhi, e confessa a se stessa che per lui prova una grandissima attrazione ma non sà cosa deve fare con lui.

Burak, dopo la serata bellissima dove si sono scambiati un bacio, ma che lui non ricorda assolutamente perchè aveva esagerato con l’alcool, cerca di far capire alla ragazza che è solamente un’amica.

Aydan, nel frattempo, ha scoperto grazie al test del DNA che Kemal è il vero padre di Serkan e vuole comunicare la notizia a tutti e due.

Purtroppo tra i due uomini non c’è assolutamente un rapporto di stima e fiducia, anzi tutto il contrario.

Aydan, non riesce a trovare un momento per parlare con il figlio che è super impegnato anche con la famiglia che ha appena scoperto di avere formata da Eda e Kiraz.

La donna quindi decide di mandare un messaggio al figlio dicendogli che Kemal è il suo vero padre.