Il paradiso delle signore si ferma! Ecco il motivo

Vediamo insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda l’amatissima soap opera che si svolge nel noto grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle signore è un programma che è giunto alla sua sesta stagione, anche se alcune volte si era pensato di mettere la parola fine per i bassi ascolti.

Ma con il passare del tempo ha recuperato in modo incredibile, tanto che al momento riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori.

Qualcosa però sta succedendo, cerchiamo infatti di capire come mai la tanto amata soap opera i ferma.

Il paradiso delle signore si ferma

Iniziamo con il dire che nella giornata di oggi, ovvero 3 febbraio andrà in onda uno speciale del Tg1 dedicato al Giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il programma dovrebbe iniziare intorno alle 15 e seguire tutte le varie fasi e procedure che devono essere fatte per il secondo mandato.

Ci potrebbero essere anche altre variazioni per quanto riguarda i programma in onda su rai1 ma per il momento ancora non c’è nessuna conferma.

Quindi l’appuntamento odierno viene rimandato ma verrà assolutamente recuperato nella giornata di sabato 5 febbraio.

Potremmo quindi proseguire con la narrazione di quello che succederà nelle prossime puntate normalmente, come se quella di oggi non fosse mai saltata.

Per quanto riguarda la giornata di domani, vi diamo qualche anticipazione, Tina e Vittorio sono stati beccati e l’uomo cercherà di spiegarsi con Sandro ma non c’è nulla da fare lui non vuole sentire niente.

E per questo motivo vuole anche lasciare definitivamente e nuovamente Milano, nel mentre Gloria cercherò di mettersi in contatto con Zia Ernesta per parlare con lei e chiederle aiuto.

Marco, riceve un’invito ufficiale per andare a cena a casa Colombo, ma capisce che forse non è proprio il momento, dato l’aria che tira in casa.

Quindi l’appuntamento per le nuove ed interessanti avventure che ruotano attorno al mitico magazzino milanese è per domani 4 febbraio sempre in onda su Rai 1 intorno alle 15.55 come sempre.