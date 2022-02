Stefano Bettarini: ecco il motivo per il quale è sparito dalla tv

Avete notato che Stefano Bettarini non appare più in tv da qualche anno? Ecco le reali motivazioni che l’hanno spinto ad allontanarsi.

Stefano Bettarini, storico ex marito di Simona Ventura, debuttò in tv come opinionista sportivo. Una volta resosi conto del successo televisivo che poteva conquistare, incominciò ad essere richiesto nelle trasmissioni di intrattenimento: divenne così inviato de’ La Talpa, per poi collaborare con Buona Domenica e Quelli che il calcio. Dopodiché, iniziò a prendere parte agli iconici reality Mediaset: stiamo parlando di Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi, Temptation Island Vip e così via. Tuttavia, da qualche anno, Stefano Bettarini non si fa più vedere in tv. Sembra che l’ex giocatore di calcio abbia deciso di prendere le distanze dallo show business. Perché? Ecco la verità.

Stefano Bettarini prende le distanze da Mediaset

Durante l’edizione del Grande Fratello Vip – andata in onda nel 2020 – Alfonso Signorini richiese la partecipazione di Stefano Bettarini. Dopo settimane di quarantena, con tamponi e controlli annessi, finalmente l’ex calciatore poté entrare nella casa più spiata d’Italia, iniziando per la seconda volta il suo percorso. Tuttavia, dopo appena una settimana di permanenza, Bettarini venne squalificato per quella che il Direttore di Chi considerò una bestemmia. Quella mossa, l’ex marito di Simona Ventura se la legò al dito, tanto da decidere di tagliare i ponti con Alfonso Signorini e con le trasmissioni Mediaset. Tale decisione, venne confermata ulteriormente dalla presa di coscienza che, l’attuale conduttore del GFVip, segua uno schema ben definito.

Cosa intendiamo con schema ben definito? Bene: Stefano Bettarini, come molti telespettatori italiani, sta seguendo in diretta le puntate e i daytime del Grande Fratello Vip. A fronte di questo, se dovessimo stilare una lista di parole e offese sessiste, misogine e razziste pronunciate dai membri della casa, sicuramente ne verrebbe fuori una bella Enciclopedia. Tuttavia, nonostante le proteste del pubblico, Alfonso Signorini non sta mostrando la medesima intolleranza che mostrò a suo tempo con Stefano Bettarini. Per questo motivo, l’ex calciatore ha attaccato duramente il conduttore del programma, accusandolo di poca serietà e definendolo “despota del GFVip”. Insomma, Bettarini ha dichiarato chiaramente di non sentirsi affine alla tv prodotta negli ultimi anni e – di conseguenza – ha deciso di prenderne definitivamente le distanze.