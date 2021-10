Avete mai visto il figlio di Simona Ventura? Niccolò Bettarini è identico a suo padre, l’ex gieffino Stefano Bettarini.

Simona Ventura è una delle conduttrici più importanti del panorama televisivo italiano. Estremamente professionale, attenta, solare e intelligente è riuscita fin da subito a conquistare i telespettatori da casa, tanto che la sua compagnia è sempre stata notevolmente apprezzata dal pubblico. La Ventura, oltre ad essere un’ottima conduttrice, è anche una madre premurosa: ha infatti due figli, avuti dal matrimonio con Stefano Bettarini e, come se non bastasse, nel 2014 ha adottato una splendida bambina.

Dopo il divorzio con Bettarini, in seguito ai ripetuti tradimenti da parte del marito, Simona Ventura ha acquistato nuovamente la serenità al fianco di Giovanni Terzi, con cui è legata sentimentalmente dal 2018. Ma ora facciamo un passo indietro e parliamo del primogenito della conduttrice, Niccolò Bettarini, il quale recentemente ha compiuto 23 anni.

Simona Ventura e il rapporto con il figlio

Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno vissuto un’intensa storia d’amore, durata dal 1998 al 2004 – anno della prima separazione – per poi concludersi definitivamente con il divorzio nel 2008. Dal loro amore nacquero due figli: Niccolò e Giacomo. Proprio in occasione del compleanno del primogenito, avvenuto i 5 ottobre, la conduttrice ha voluto riservagli delle dolci parole: “Ogni tua ferita l’hai saputa trasformare in opportunità. Sono orgogliosa di te”.

Più di tre anni fa infatti, Niccolò Bettarini era stato aggredito e accoltellato da quattro persone proprio fuori la discoteca Old Fashion. Era il 2018, Simona Ventura pubblicò sui suoi social tutta la sua indignazione nei confronti dei criminali, oggi tutti condannati.

Intanto Niccolò si è ripreso perfettamente ed ha ricominciato a vivere la sua vita più forte di prima. Ha continuato a coltivare la sua più grande passione relativa allo sport e, ad oggi, lavora come personal trainer presso la palestra Audace di Milano. E nonostante i momenti difficili il suo motto è rimasto “Hard work and dedication” e ne ha fatto una vera e propria filosofia di vita.