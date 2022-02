Bucato che fa cattivo odore? Ecco cosa fare velocemente: la pratica ed efficace soluzione al comune problema.

Coi ritmi frenetici quotidiani e le varie attività che svolgiamo nel corso della giornata, la cura del bucato diventa spesso una vera e propria impresa, specie d’inverno quando il maltempo non aiuta.

Capita quindi spesso che il bucato emani un cattivo odore, invece di avere un odore di pulito e di detersivo; a prescindere da quali possano essere le cause, cosa fare quando si presenta il problema? Ecco la soluzione pratica, veloce ed efficace per rimediare.

Bucato che fa cattivo odore? Ecco cosa fare velocemente: la soluzione pratica per risolvere il problema

In alcuni casi, quando il bucato puzza, il problema potrebbe essere della lavatrice, magari non pulita correttamente, oppure dall’umidità per la mancata asciugatura completa.

In ogni caso, se il bucato emana cattivo odore bisogna trovare rapidamente una soluzione, oppure agire preventivamente; per avere un bucato sempre profumato è bene infatti utilizzare alcune accortezze sia quando si carica la lavatrice, sia quando si fanno asciugare i panni.

E’ buona pratica dividere il bucato in modo da lavare ogni capo nella maniera corretta, rispettando il giusto ciclo di temperature; in questo modo anche i panni più sporchi verranno separati dal resto del bucato.

Dobbiamo anche evitare di caricare troppo l’elettrodomestico, perché altrimenti i capi non verranno mai lavati perfettamente; importante anche la temperatura impostata, perché è spesso la temperatura sbagliata a causare il cattivo odore.

Infine, per evitare che i panni puzzino è importantissimo fare molta attenzione alla fase d’asciugatura; il bucato va steso subito immediatamente, senza lasciarlo per troppo tempo nel cestello. Ad essere maggiormente a rischio sono gli asciugamani e la biancheria, che rispetto agli altri capi tendono più degli altri ad assorbire i cattivi odori.

Con una cura particolare e qualche piccola accortezza quindi, si può lavare il bucato senza far sì che abbia un cattivo odore; dopo tanto sforzo, l’odore deve necessariamente essere di fresco e di pulito!